跨性別網紅小A辣撞臉內地女星程瀟 網民一睇對比照嚇親：真係超似

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-21 23:30

台灣跨性別網紅小A辣在2020年動變性手術，如願成為法律認證的女人，平時喜歡PO出打扮漂亮的照片，也拍攝不少YouTube影片。不過，她最近突然收到私訊，看到對方說「期待妳的戲播出」，正疑惑自己明明沒拍過戲，一看照片才知道，原來是跟其他女演員撞臉了！

小A辣PO出別人發來的照片，笑說：「我想說奇怪，我什麼時候拍戲了？他們說這照片是我啦！」原來，照片中是22歲的大陸女演員程瀟，她有著高挺鼻樑和柔潤下顎線，剪了及肩褐髮、齊瀏海造型，再搭配艷麗的紅唇妝，從側面看去，跟小A辣濃妝時有幾分神似。

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小A辣連忙澄清：「女主很有氣質，我很38騷浪破，不要侮辱她！」不過，網友看到劇照之後，也紛紛驚呼「側面一模一樣」、「我一眼過去也以為是A辣，還想說有瀏海也很漂亮」、「沒有說不是的話，我真的以為是妳」、「真的超級像，我心臟還震了一下」，意外掀起熱烈討論！

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事實上，小A辣在演藝圈內有不少撞臉對象，其中最常被說相像的便是斯亞，先前還有人把她們2人的照片混合做成九宮格，考驗大家辨識臉孔的能力。因為常被別人拿來討論，2人還因此變成朋友，見面時也會特地拍下合照，大方地PO給大家對比。

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