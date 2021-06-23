東張西望︱蔡一鳳七名家傭集體辭職後續　曝光7千呎豪宅否認無良

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-23 17:17

前亞視高層盛品儒太太蔡一鳳（Michelle）月初在社交網站發千文控訴自己家中的6名外傭及1名司機竟然在短短一個月內集體辭職，並懷疑仲介公司出蠱惑。事件曝光後，不少網民認為家傭如此齊心，問題很有可能出自Michelle身上，更質疑她是「最難頂僱主」。

18年10月蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

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面對質疑，Michelle接受無綫（TVB）節目《東張西望》訪問並曝光自己的7,000呎的赤柱獨立屋，她更大方展示家傭的生活環境，極力否認自己是苛刻的僱主。首次，Michelle展示了她的巨型廚房並指家傭會分成兩批，每批三個人於大型雲石枱上食飯。另外，廚房更設有冷凍房，有大量的新鮮食材和凍肉，讓家傭隨便拿食材煮飯食。她更強調自己平時多應酬，會出外食飯比較多。

蔡一鳳否認是「最難頂僱主」。（電視截圖）

點撃下圖睇家傭生活環境：

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豪宅內更設有向海的大嬰兒房和兒童遊樂室，其中嬰兒房有三個碌架床位讓家傭陪寶寶睡覺，而家傭房亦另設六個碌架床位給另外三名工人休息，更有布簾尊重她們的私隱和冷氣提供。Michelle更提供家傭疑似偷5卡戒指的片段，更指有家傭用西瓜刨刮花屋內幾十萬的銀器。

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