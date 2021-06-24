62歲「御用阿媽」陳秀珠宣布離巢　入行42年：告別並非終結

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-06-24 14:15

現年62歲的TVB「御用阿媽」陳秀珠當年參選《香港小姐》入行，雖三甲不入，但由於形象清麗脫俗很快就成為無綫首屈一指的花旦，曾參與《季節》、《射鵰英雄傳》、《封神榜》、《戇夫成龍》和《珠光寶氣》等多部經典劇集。雖然她近年為照顧兒子而減產，但在剛播畢的古裝劇《一笑渡凡間》飾演的惡死老闆娘十依然分搶鏡，亦成為了她的告別作。

雖然早於去年離巢，但陳秀珠仍不時在微博宣傳古裝劇《一笑渡凡間》。（劇照）

想當年，喺1984年電視劇《笑傲江湖》入面，陳秀珠仲同發哥周潤發做過對手戲㗎。（網上圖片）

陳秀珠原來早於去年7月已約滿，日前她在微博正式宣布離巢，她講道：「人生有幾多個十年，而我可以用咗40多年時間做著同一樣的工作，毋庸置疑的當然超喜歡它帶給我時喜時悲丶時晴時雨的心情，相信也是時候停一停丶抖一抖，再放眼看看有否更遠更新的事情可以做吧！地球是圓的，告別並非終結，只是嘗試開展另一段生活模式。」

TVB又少一個老戲骨！（微博照片＠陳秀珠）

陳秀珠曾在2002年的劇集《戇夫成龍》飾演宣萱媽媽。（微照片＠陳秀珠網站）

兩位零變化！（微博照片＠陳秀珠）

她又講道：「感動有你們多年無間段的陪伴，那些用心和愛而剪輯的精華片段和手繪圖像，都是我至愛珍藏。而當前重要工程就係要先滅掉那重磅的肥肉吧！祝福我！也祝福大家！」據知，陳秀珠為照顧21歲的兒子陳迪加，多年來都港、美兩邊飛，而她又不時分享打網球的日常，生活悠閒。

《飛虎之雷霆極戰》中林嘉華及陳秀珠繼《體育世界》、《假日風情》後再度合作。（微博照片＠陳秀珠）

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