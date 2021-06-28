刑偵日記．首集劇評｜只靠謎團留住觀眾？　滿足到三大要點先成功

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-28 21:45

無綫（TVB）劇集《刑偵日記》首集劇評

劇集宣傳中，TVB經常會以「XXXX，劇力萬鈞」八個字去形容自家劇集，而「XXXX」又會因應劇種和演員陣容而配上緊張刺激、重磅劇集、陣容鼎盛等四字詞語。不過《刑偵日記》實在與「劇力萬鈞」大欖都扯唔埋，並非說不夠精彩，而是因為那股離漫住的窒息感，是緊張刺激以外的另一種新體驗。

福利畫面少不免。（《刑偵日記》截圖）

仲係王浩信做主軸

對任何劇集來說，第一集尤為重要，除了介紹角色出場，以及人物關係外，最重要是建構世界觀，令坐在電視機前的觀眾，相信真有其事，真有其人。不難看出，《刑偵日記》整部劇集以王浩信（飾葉勁峰 / 朱璣）這個有多種人格的角色為主軸，透過他警察臥底身份再向外伸展出多單兇案，又因為他以不同人物性格在社團與警方兩邊遊走，所以會比一般角色有兩倍甚至三四倍豐富，就好似Kinder出奇蛋：一次滿足你三個願望。

暫時出現王浩信兩個人格。（《刑偵日記》劇照）

葉勁峰性格玩世不恭。（《刑偵日記》劇照）

多謎團夠吸引

還好，《刑偵日記》的開頭尚算不俗，透過葉勁峰 / 朱璣兩個角色之間的切換，順利地勾住大家的好奇心，到底他和傅嘉莉（飾江湖大嫂莫希欣）的下場會怎樣呢？和黃智雯（飾游雁星）的感情線發展會如何？他為什麼會做臥底？惠英紅（飾楊碧芯）有精神病？「葉勁峰」細個發生咩事？戴祖儀（飾葉朗晴）發生咩意外？在觀眾心中植下多個謎團，才能吸引人追看。特別是第一集最尾的爆炸，不禁令人急切想知道誰是「炸彈客」，只要吸引到人睇下一集，就已是成功的第一步。

戴祖儀（飾葉朗晴）發生咩意外？（《刑偵日記》截圖）

可以腦睇劇先緊要

很多時TVB劇都會刻意將複雜的劇情簡化，甚至借角色把口逐一解釋案情，方便了觀眾之餘，其實已剝削了大家動腦思考的趣味。接下來的劇情，如果《刑偵日記》佈局設計得更複雜，而又能去除這些「當觀眾白痴」的劇情，令大家可以自己推敲劇情的話就完美了。當然，《刑偵日記》要觀眾用腦睇，反而對收視有壓力，因為TVB收視高的劇集，向來劇情不需觀眾太思考，好像《逆天奇案》一樣，情節簡單，兇手差不多在每集尾，都會像吃「誠實豆沙包」一樣自爆殺人或做壞事原因，所以《刑偵日記》氣氛沉鬱，燒腦，絶對是TVB忠粉的一次考驗，如果首週都高開，那是一個重要的指標，令創作人有動力及強心針去製作非一般的TVB劇集，不過即使收視稍低，仍不應氣餒，因為收視除了要看點數，亦要看點數成份，若果只得20點，而全部都是年青觀眾，那絶對是成功，不是失敗。