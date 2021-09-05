忌廉、甜筒、桔仔變「激情戲道具」？盤點陸劇七大花式吻戲名場面

在影視作品眾多的感情戲碼中，吻戲時常是劇中經典畫面，觀眾往往在觀看吻戲片段不自覺地嘴角上揚。有時候在劇中會看見一些千奇百怪又「奇葩」的吻，什麼東西都能成為吻戲的道具，像是《錦心似玉》中的糖葫蘆吻、《不可思議的愛情》中的棉花糖吻都成為了甜甜的經典名場面，還有哪些劇中不按常理出牌的吻戲畫面的令人印象深刻呢？



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《親愛的，熱愛的》、《我的時代，你的時代》車窗吻

《親愛的，熱愛的》故事講述網路安全大賽傳奇韓商言（李現 飾），與天才少女佟年（楊紫 飾）的愛情。一個沉實寡言；一個天性爛漫，反差極大的兩人，碰撞出的花火卻讓人甜入心坎，其中一幕李現隔著車窗親吻楊紫的畫面成為不少觀眾眼中的高甜名場面。該劇由胡一天、李一桐主演的姊妹作《我的時代，你的時代》也延續了經典，但是比起李現既霸道又溫情的車窗吻，胡一天的車窗吻顯得更有奶狗式的眷戀不捨，誰的車窗吻更讓人心動呢？

《錦心似玉》糖葫蘆吻

《錦心似玉》改編自小說《庶女攻略》，講述背負家國重擔的永平侯徐令宜（鍾漢良 飾），與被迫填房成為永平侯繼室夫人（譚松韻 飾）從一開始的相互猜忌，到最後相知相惜共伴一生。前期相敬如賓的兩人讓網友們每天為了「體面夫婦」的感情進度操碎了心，劇中侯爺和十一娘一起逛夜市，兩人感情升溫之際，侯爺一把拉過十一娘，觀眾以為兩人終於要親下去的時候，十一娘竟然拿出了糖葫蘆！雖然兩個人沒有正式親上的畫面，但是糖葫蘆吻給人一種同時溫情與情竇初開交織的感覺，甜蜜程度上升了一個層次。

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《不可思議的愛情》忌廉吻、棉花糖吻

《不可思議的愛情》沒有情緒的總裁許諾（范世錡 飾）與格鬥保鏢少女可思議（戚硯笛 飾）之間逗趣的愛情故事。荒謬又甜蜜的「議諾千金CP」灑糖無數，劇中吻戲更是場場高甜。其中可思議滿手 忌廉追著許總跑，鬧騰的兩人跑著跑著就親上了！還有劇中名場面的棉花糖吻，幼稚的兩人搶著棉花糖吃，共吃一 塊棉花糖的兩人愈靠愈近，就變成了吻戲鏡頭啦，原來這才是棉花糖的正確吃法呀！這甜甜的小倆口真是比棉花糖還甜呢！

《清落》桔子吻

《清落》講述帶著孩子踏上尋父之路的醫學才女玉清落（王梓薇 飾）在過程中結識了風蒼國五皇子夜修獨（劉學義 飾），意外發現夜修獨竟是兒子的生父。劇中的吻戲也是千奇百怪，密室吻，韆鞦 吻，額頭吻，懸崖吻，人工呼吸吻，還有引發討論的 桔仔吻。比其他看了讓人芳心大動甜甜的吻，用嘴投餵的 桔仔吻片段特別放大的嘴部特寫，比起過去的紅酒吻、車厘子 吻等等的投餵吻，莫名讓部分觀眾感到有點噁心，這樣的投餵吻大家能接受嗎？

《完美的他》牛奶吻

《完美的他》故事講述虛擬戀愛遊戲重度成癮玩家姜可樂（代露娃飾），意外發現手機裡的虛擬男友陸嘯（何洛洛 飾）竟然是真實存在的人，於是兩人開啟一段相互理解，雙向治癒的感情。身為甜度超標的小甜劇，劇中也是各種吻，地鐵吻、水池的人工呼吸吻、還有甜度超標的牛奶吻劇中陸嘯為姜可樂貼心準備一大桌早餐，陸嘯伸手抹去可樂沾上嘴角的牛奶時，小編心裏都在吶喊：親下去！又奶又慾的牛奶吻在微博上也引發了熱議，這種奶甜愛情要在哪裡找？

《月光變奏曲》甜筒吻

《月光變奏曲》故事講述新星作家晝川（丁禹兮 飾）與新手編輯初禮（虞書欣 飾）歷經各式各樣的緣分，可愛又甜蜜的愛情。該劇聚集近期兩大流量主演，在未開播時就已經引發許多關注，開播後劇情走向也是甜得不讓人失望。初禮買 一支甜筒 ，在同一個瞬間，兩人就吃上了同一支甜筒！如此高甜的劇情再來一個甜筒吻，那一幕撞死了多少頭少女心裡的小鹿呀！除了甜筒吻，「沖初宇晝CP」的奶醉吻、衣櫃吻、被窩吻，還有清甜可愛的臉頰吻，無一不是撩爆大家的小心臟。

《雙世寵妃3》3人參與的吻

《雙世寵妃3》為「坦誠夫婦」曲小檀（梁潔 飾）、墨連城（邢昭林 飾）再次遭遇時空混亂，穿越進入另一個世界的故事。過去「坦誠夫婦」各種吻戲停不下來，據說吻戲多達80場，多到網友直呼別親了。同時吻戲多了，吻的花招也跟著變多。看了那麼多甜甜的吻之後，《雙世寵妃3》的吻可以說是非常不可思議了，竟然還能有三個人參與的吻是怎麼回事？繼之前的夾心吻之後，這次是三人手拉手的吻。看完之後網友表示，只有你想不到的吻戲，沒有雙世寵妃做不到的吻戲。

通常吻戲都是牽動大家甜甜的情緒，但就盤點多場奇奇怪怪的吻戲中，發現食物很容易變成吻戲的道具，小編心中不禁心想：不要玩食物！！也有不少網友表示食物吻實在是太噁心了！這樣的吻戲大家還能接受嗎？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》心跳源計劃(原名:掮客)｜宋茜、羅雲熙主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】