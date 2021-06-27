撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-27 07:00

繼韓劇熱潮後，越來越多日本人開始迷上中國內地電視劇，這股風潮被稱為「華流」。這些討論度極高的電視劇被日本人買下放映版權後，有些被強行改名、有些重新設計了新海報，改頭換面後就連忠實粉絲也差點認不出，其中《延禧攻略》就被改為《瓔珞～紫禁城中燃燒的逆襲女王》，即時變成中二病劇！

之前曾經有日本片商將外國電影的譯名和海報改得不倫不類，成為網民笑柄。其實除了電影之外，不少內地電視劇被帶到日本後也被「大改造」，改了一些符合日本人口味的名字和設計，別有一番風味。大家猜猜劇集《那年花開月正圓》、《甄嬛傳》交到日本人手上重新包裝後會變成點？

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人類和電影都有一個共通點，就是「最怕改壞名」，好的標題和名字不但能夠吸引觀眾入場觀看，更能達到最有效率的宣傳效果；反之亦然，一個改得差的電影譯名可能會直接影響票房！最近，電影《空中謎航（Horizon Line）》在日本公開上映日期，但在片商翻譯後卻引起網民熱議，原來日文版片名居然變成《我跟前男友搭輕型飛機卻發現機師死了》，海報推出後立即被各方吐槽譯名「太垃圾」、「完全是將故事寫在標題上」。

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一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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