「婚姻破裂關注組」變患癌女友集氣區 Ian幫手祝福早日康復充滿愛

撰文： 張國基 最後更新日期： 2021-07-08 22:05

早幾日先喺fb出現嘅「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，由女鏡粉嘅真老公成立，原本都係老公們用嚟圍爐取暖，不過今日有位真男友就喺關注組出post，勉救嘅唔係感情，而係想搵陳卓賢（Ian）集氣，幫患癌女友講聲加油渡過難關。

Ian已是不少人心目中的男神。（IG@iancychan）

Ian應「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」網友要求，為患癌女友集氣。（IG@iancychan）

呢位網民今日出post表示，自己女友因為癌症要接受化療，由於女友好鐘意Ian，所以想推到Ian見字鼓勵。Ian晏晝見到呢個post，喺IG story轉發咗一次，幫呢位網民女友抗癌出番分力：「希望你早日康復，知道過程一定很艱辛，只好幫你加油。」呢個關注組原本就係俾一班老公互相安慰，所以一見同伴求集氣，都有幫手安慰早日復復，充滿愛呀。

呢個關注組出現咗幾日，其實MIRROR成員都有追開post，除咗Ian，姜濤噚日喺入面「尋親」，話自己多咗個囡囡。王智德（Alton）噚日都有同關注組合照話多謝支持同包容，又提醒老公們講嘢要注意安全驚佢哋得罪老婆，因為個post寫住「我成屋都係情敵王智德樣既野，連包紙巾都要係佢個樣。」

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