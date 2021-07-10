尋找家香情｜舞壇名人楊雲濤靠偶像張國榮　領略嬌美動人體態

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-10 21:00

由林溥來(Patrick Sir)主持的《尋找家香情》最新一集邀得來自雲南的香港舞蹈團藝術總監楊雲濤擔任嘉賓，分享他進軍香港舞林，帶領舞團衝出國際，透過作品令世界各地觀眾認識香港的里程。

香港藝術文化地位舉足輕重，不論本土電影、電視劇、漫畫以及廣東歌，代代相傳，流傳萬世。今集主角楊雲濤，同樣被獨特的廣東文化迷倒，因而成為他舞蹈創作靈感的一部分，共同成長。在節目中，楊雲濤還憶述一次跳少數民族舞的經驗，舞蹈老師推薦他參考天王巨星張國榮（哥哥）的演出，觀摩哥哥的曲線舞姿，從中領略其嬌美動人的體態：「一轉身，一個眼神，已經好吸引」。其中不得不提哥哥的著名作品《倩女幽魂》，更燃點起他對浪漫愛情的幻想。楊雲濤亦是香港漫畫大師馬榮成的粉絲，他先後將經典武俠漫畫《中華英雄》及《風雲》改編成舞劇，令經典港漫搖身一變成為登峰造極的藝術品。

來自雲南的香港舞蹈團藝術總監楊雲濤，醉心舞蹈藝術，於節目中剖白在香港紮根的原因。

楊雲濤2002年一次機緣巧合下考入香港舞蹈團，尋求自我突破，並發展新的事業。而香港的文藝創作揉合中西文化，享有高度包容性和自由度，為他締造全新的舞台。透過與不同背景的舞者和藝術工作者交流，擦出新火花，啟發編舞靈感。至今已完全融入香港，創作多部具本土特色的作品，成為香港舞蹈團史上最年輕藝術總監：「我完全可以透過香港舞蹈團作品讓觀眾認識香港」，肩負以舞蹈向全世界宣揚香港中華文化的重任。

+ 21 + 21 + 21

即使擁有豐富的表演經驗，他坦言在香港「第一次感覺擁有觀眾」，全因香港觀眾持開放態度，有要求又踴於發表意見。觀眾們欣賞表演時的全情投入，與楊雲濤對舞蹈的熱誠不謀而合，為自己的喜愛的事情「去到盡」。

同場加映：離巢藝人近況一個比一個好 黃德斌事業迎第二春麥長青退股和牛店

點撃下圖睇藝人近況！