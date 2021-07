甄子丹《殺神4》開工硬推自家產品　除Cap帽外仲有邊啲嘢買？

撰文: 張國基 最後更新日期: 2021-07-12 03:00

號稱為「宇宙最強」的甄子丹落實演出人氣動作片《殺神John Wick 4》(John Wick: Chapter4),男主角奇洛李維斯(Keanu Reeves)已經開工,甄子丹上月在上海出席完《怒火》發布會,昨日在IG留言:「New stage , old battle ground . On set , off camera .」似乎暗示已經開工,在未埋位時就偷閒拍片。

日前甄子丹已經貼出一家人合照、與老婆汪詩詩的合照,他以寫上:「I find it harder and harder to leave my family for filming, going to miss so much of their life which I desperately want to be part of, will make the best of this one and make them proud!」表示要為拍電影而離開家人一段時間非常難受,會拍好電影令家人驕傲。

今次飛到外國拍電影,甄子丹亦趁機大晒自家品牌產品,有網民發現甄子丹上載的片段中,戴的cap帽及太陽眼鏡都在他的自家網店買到,其中太陽眼鏡索價199美元(約1,500元港幣)。

