內地男團零修圖真面目曝光超嚇人　「BOYSTORY」狂被笑醜樣

這一邊廂男子組合MIRROR大受歡迎，在香港掀起一陣男團熱潮，另一邊廂內地方面近年不斷推出男團，特別是養成系（偶像培養模式）的男團特別受歡迎。近日其中一隊男團「BOYSTORY」出席活動，在零修圖的情況下曝露了真面目，認為他們的長相實在太一般，被不少網友嘲諷「醜」，同另一男團「時代少年團」的長相的確差別甚大。

「BOYSTORY」被不少網友嘲笑長相。（BOYSTORY微博圖片）

身為養成系男團他們從小就接受唱跳的訓練，而隨着日積月累的培訓，「BOYSTORY」亦在2018年正式出道，而他們當時出道的平均年齡只有12歲而已，雖然年紀輕輕但已經在唱跳表演中具備實力。

出道已經3年的「BOYSTORY」年齡亦增長了幾歲，現時14至17歲的他們模樣亦長得比從前成熟了些。在近日他們出席一場活動中可見，在民眾的鏡頭下六子真面目曝光，讓不少網友感到驚呆。事關他們臉上的妝感特別重，同頸部明顯呈現兩種顏色，整體上顏值已經大扣分。

BOYSTORY零修圖真面目曝光。（微博圖片）

雖然「BOYSTORY」的長相被網友嘲笑，但他們的唱跳實力絕對達到高水準，亦因為這個原因讓不少網友支持他們，認為他們賣的是實力不是長相。事實上，在他們正式出道之前，他們已經不斷在街頭進行表演，累積了一定的團員感同舞台感。另外，不少團員都在各大跳舞比賽中取得相當好的成績，隊長賈涵予曾奪得hip-hop少兒battle冠軍﹑主領舞李梓豪曾奪得少兒街舞全國争霸賽1 Vs 1比賽季軍﹑Rapper賀鑫隆4歲就開始學breaking﹑門面擔當的于澤宇就在全國少兒街舞爭霸賽齊舞中奪得亞軍，而主唱的苟明睿﹑任書漾亦好早接觸跳舞。

而無論在任何場合表表演，他們的舞蹈相當整齊劃一，而且小小身軀跳得相當有力量感，就好似他們表演的《Kill This Love》同《FIRE》這兩首歌，贏得不少掌聲。不少網友因為看見他們的實力而為他們發聲，更揚言他們的實力水平相當高，完全不輸其他人氣高的男團。

「BOYSTORY」在未出道時已經四出在街頭表演。（微博圖片）

「BOYSTORY」的實力備受認可。（BOYSTORY微博圖片）

相反另一養成系男團「時代少年團」則因為長相而大吸眼球，作為TFBOYS的師弟他們平均年齡只有17歲，而且他們的身高有多位超過180CM，每一位都是濃眉大眼﹑長相精緻的偶像。另外，在唱跳表演上他們賣的比較是美感，雖然整體上舞蹈感不俗，但比起「BOYSTORY」的確少了力量感。

雖然「BOYSTORY」的人氣不及「時代少年團」，但實力已經讓不少人關注，相信未來粉絲人數會持續增加，獲得更多人的肯定。

「時代少年團」長相精緻。（時代少年團微博圖片）