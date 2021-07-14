郭嘉文傳與李澤楷分手後首出post疑似回應：謠言止於智者

撰文：黃梓恒
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現年54歲的李澤楷日前被爆出疑與2015年港姐季軍郭嘉文分手，在此前兩人已有五年的戀情，李澤楷不時會與郭嘉文出席公開場合，想不到突然傳出分手消息。

消息傳出後，郭嘉文終於在今日晚上約八時於IG出即時動態，打上「謝謝你們願意分享心底的故事，我也希望這處是一個讓你們分享開心，抒發憂愁，獲得正能量，或者一點點安慰的地方。至于（於）那些負面的聲音，換個角度也是生活中的養分，Because what doesn’t kill you makes you stronger／No worries 謠言止於智者就等他們一下吧」

（IG@郭嘉文）

不過這段回應未必是有關戀情，事緣她在昨日於IG story發了一個問題，問粉絲們「你有沒有想回到過去很想修補的一段友誼？分享一下」，今次出post有機會只是應該她自己發出的提問，當然也有可能是語帶相關，一句「謠言止於智者」的確很有深意。

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