郭嘉文傳與李澤楷分手後首出post疑似回應：謠言止於智者

現年54歲的李澤楷日前被爆出疑與2015年港姐季軍郭嘉文分手,在此前兩人已有五年的戀情,李澤楷不時會與郭嘉文出席公開場合,想不到突然傳出分手消息。

消息傳出後,郭嘉文終於在今日晚上約八時於IG出即時動態,打上「謝謝你們願意分享心底的故事,我也希望這處是一個讓你們分享開心,抒發憂愁,獲得正能量,或者一點點安慰的地方。至于(於)那些負面的聲音,換個角度也是生活中的養分,Because what doesn’t kill you makes you stronger/No worries 謠言止於智者就等他們一下吧」

不過這段回應未必是有關戀情,事緣她在昨日於IG story發了一個問題,問粉絲們「你有沒有想回到過去很想修補的一段友誼?分享一下」,今次出post有機會只是應該她自己發出的提問,當然也有可能是語帶相關,一句「謠言止於智者」的確很有深意。

