現年28歲的前無綫新聞小花梁凱寧(Maggie)因樣貌甜美被大眾記得、在IG吸引逾8萬粉絲。雖然Maggie已於2019年9月離開主播枱、結束六年主播生涯,但她的貼地作風備受觀眾愛戴,被捧為女神之餘,在網上的一舉一動仍然是眾人焦點。Maggie不時在IG派福利,周二(20日)她上載了一系列男友視覺的床照寫道:「早晨,難得今日放假,畀我瞓多陣啦!」相中的她露出招牌甜美笑容,迷倒不少眾生,不過就有眼尖網民注意到:「That car key is an Audi!!!」Maggie就回覆指:「咁都認得!my bro’s car,mine is VW」



