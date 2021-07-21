奧運兩台大戰！ViuTV出MIRROR、ERROR　TVB靠聲夢同雙視帝撐場

奧運開幕禮即將在7月23日（星期五）晚上七時舉行，此等盛事香港人人期待，香港3間免費電視台更會同時直播，到時真真正正是電視大戰！早前《香港01》得到獨家消息，指ViuTV會MIRROR出席商場活動，最新消息更指會加上另一隊組合ERROR，地點已定於屯門，到時一定迫爆！

ViuTV已率先出招，今日《香港01》再收到獨家消息，TVB也決定在當晚舉行直播活動！

MIRROR對一次全隊出席公開活動已經係4月。（資料圖片)

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TVB當日將會在兩個地點舉行直播活動，暫時傳聞是西九龍草地和奧海城商場，奧海城商場將會有TVB的一線小生花旦，包括陳豪、王浩信、胡鴻鈞、黃翠如、陳敏之和朱晨麗，而在西九龍草地則會有最近人氣急升的聲夢派成員，除了有炎明熹和姚卓菲這兩個萬人迷，其餘13位參賽者也會出席。

聲夢15位成員又可以一齊出活動。（資料圖片）

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