刑偵日記｜陳煒post與姜皓文亞視舊相　外貌比起當年竟然冇變老

《刑偵日記》陣容強大，除了有TVB一線藝人王浩信、袁偉豪、黃智雯等人之外，也有近年第二次為TVB拍劇的惠英紅和姜皓文，而飾演姜皓文老婆的陳煒今日在IG出post，她指「很多人都以為我同姜皓文係老拍檔」，因為兩人同樣曾經於亞視效力，她說：「很多人都以為我同姜皓文係老拍檔，不過印象中我們只是拍過一部劇1997年 #屋企有個肥大佬 。佢係我三哥黑雞😂，今日黑仔已經影壇黑哥，金像獎男配角，演技精湛，可以有機會同佢再合作，實在太開心啦，太榮幸啦！唔知幾時又可以有下一次呢？」

陳煒更post出一張當年《屋企有個肥大佬》的劇照，相中除了有她自己，還有姜皓文、林韋辰、鄭則士和鮑起靜，煒哥當年極靚，而相中五人到現在也依然keep得好好，個個都彷彿吃了防腐劑一樣。

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