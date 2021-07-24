陳展鵬下半年劇接劇出街爭視帝談續約條件：468萬包底薪簽十年

陳展鵬昨日（22日）在電視城出席《全城迎奧運》直播再次打乒乓球竟輸給對手，之前他在綜藝節目《明星運動會》橫掃對手，他謙虛說：「咁啱乒乓球細個玩開，有少少大蝦細，有唔好意思，主要都係想支持香港運動員。」陳展鵬希望有時間可以一起上節目睇乒乓球賽：「今次公司請嘅評述員都係我師弟嚟，都幾有親切感。」

日前有傳陳展鵬與無綫續約鬧出問題，他否認：「唔好聽謠言，有排都未到。約滿唔係年底，會係數多幾年嘅年底。」對於有報道指其年薪500萬不及其他小生，他講笑說：「如果打折468萬一年，包底薪就簽十年，咁就聽話啦。」

陳展鵬澄清未傾續約。（陳順禎攝）

之前陳展鵬主演的劇集《逆天奇案》有好成績，他說：「喺呢個環境入面，有套劇食完飯可以講下，都唔係易事。」現時劇接劇工作，將於年底再做時裝劇男主角，他說會有新鮮感，一直有聽各種意見，拍劇時有變化，又謂讓觀眾接受不同嘗試。

陳展鵬今年對爭視帝有信心：「每一年有作品出街都有信心，我差唔多有三年冇出過劇，希望有好劇有好回報。」一套劇唔係淨係我一個，《逆天》台前幕後好大努力，唔敢話變化好大，真係有變化。」下半年陳展鵬將有三套劇集播出，似乎得到公司力捧：「「真係唔知。曾經天時地利人和都拎過視帝，最希望香港拍嘅劇得到香港觀眾支持，因為我哋講廣東話，喺香港取景。觀眾喜愛就有成績，會有返種共鳴感。」