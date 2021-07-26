東京奧運｜NowTV女主持係張家朗前女友　馬詠茹曾係港隊單車女神

香港男子劍擊代表張家朗在花劍決賽擊敗意大利選手加羅索，成功奪得今屆香港的第一個金牌，亦是自1996年李麗珊奪金以來，首名港隊選手取得奧運金牌！

張家朗一舉成名，香港人以他為榮，亦令他成為不少人關注的對象，迅速被起底。早前他在接受訪問時表示自己現時沒有女朋友，但其實兩年前他有一位「女神」女友，就是前香港單車隊「小花」馬詠茹（Vivian）。

2018年雅加達亞運女子團體競速賽銀牌：馬詠茹（右起）、李慧詩。（高詩琦攝）

Vivian曾因考DSE而退出港隊，在2017年暫停中大學業重返港隊的Vivian，2019年與李慧詩攜手在亞運取得團體競速賽銀牌，但同年再選擇退役，今屆她有份在NOW為奧運做主持。

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兩人過去的點滴：

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張家朗出身運動世家，父親張子倫曾是香港警察，也曾是香港甲一籃球成員，並為警察隊奪得聯賽冠軍。母親也曾是港青籃球代表。

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