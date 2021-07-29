港姐2021｜候選港姐搞粉紅睡衣派對　張秀文做領隊爆與劉倩婷鬧交

《2021香港小姐競選》今屆以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢酒店，在8位師姐領隊帶領下分成紅、綠、橙及粉紅色4組，參與為期10天的「Stay Battle」，決定哪位佳麗可Stay至最後。經過一輪激烈的組員爭奪戰後，張秀文及劉倩婷的粉紅色組別佳麗成員有（排序不分先後）戴佳敏、宋宛穎、王嫿嫿、劉珍寶、朱綽盈、張嘉倩及余曉蕙；兩位師姐更炮製了少女味十足的粉紅睡衣派對，兼送上窩心禮物為一眾師妹兼組員打氣，溫馨爆燈。

（左起）余曉蕙、王嫿嫿、朱綽盈、張秀文、劉倩婷、宋宛穎、戴佳敏、張嘉倩、劉珍寶

張秀文事後接受訪問時坦言在STAY-cation晉級賽進行期間，由於緊張組員表現，經常「虎爸」上身，更曾因價值觀有分歧與劉倩婷「鬧交」：「佢可能想鼓勵佳麗多啲，我就想提出佢哋要注意嘅嘢多啲，佢擔心咁會打擊到佢哋。其實大家都係為佳麗好，好似爸爸媽媽咁，都係想小朋友好。我係殘酷啲嗰個，所以係虎爸。」她又指是次晉級賽雖然對組員來說有些近乎是不可能的任務，但她透露組員都因是次體驗對選美活動有了新體會：「佢哋個個都話原來唔只係賣靚，對個人成長都有好大推動同幫助。」

張秀文同劉倩婷齊齊擔任粉紅組領隊，兩人都為組員準備咗好窩心嘅「迎新小禮物」。

談到與組員相處了足足10天，有否發現任何「反差萌」，秀文笑指宋宛穎（Sabina）最令她改觀：「佢唔係我哋首輪心水，但相處咗後我哋好鍾意佢。佢好生性、好有大姐姐風範，佢會好留意現場發生乜事，再提點其他組員。佢自己又好有預備，兼唔會爭嘢，我會揀佢做班長。」

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