Netflix必睇8月上架影視作品：魔物獵人、哥斯拉II、東京怪奇酒…

Netflix 8月片單公布！本月值得期待的Netflix原創劇集、電影如《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）的《護女煞星》、《TENET天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）的《凶險假期》、2020年錫切斯電影展拿下評審團特別獎的昆蟲恐怖電影《嗜血之蝗》（The Swarm）、人氣劇集《獵魔士》（The Witcher）的前傳動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》改編自Capcom經典遊戲《魔物獵人》的動畫電影等．

文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）



👇👇👇點圖看8月不能錯過的10部Netflix作品👇👇👇

+ 7

+ 2

+ 2

相關圖輯：美劇大數據︱《妙手仁醫》劇情貼地熱爆全球 改編韓劇創收視奇跡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

《東京怪奇酒》｜影集｜8/1 上線

改編自日本同名漫畫，於2021年初開播的日劇終於要在Netflix上線了！本劇以後設的手法改編，故事敘述怕鬼的杉野遙亮在一次電台訪問《東京怪奇酒》漫畫作者清野通後，發現對方都會單獨到靈異現場去喝酒？！而據說在恐懼情緒當下酒的味道，發現都意外的好喝！杉野遙亮在嘗試一次後，竟然也愛上這種感覺，開始尋找各個鬧鬼地區去喝酒。全劇目前一共六集，分別講述六個不同靈異地點的酒與鬼的故事。

《反同運動的前世今生》｜電影｜8/3 上線

從1920年代開始，精神分析學界普遍認為同性戀是一種病態，並應積極對其進行治療，其中包含了直接生理上的冰錐腦白質切除術、伴有激素治療的化學閹割、厭惡療法（例子包括對生殖器官進行電擊、在同性性刺激物出現的同時餵食催吐劑）、自慰再制約法⋯⋯心理上的諮詢、想像、社交技能訓練、精神分析療法，以及像「祈禱、團體支援和壓力」般的靈性介入措施⋯⋯等，然而所謂的「轉化療法」對多元性別族群造成了許多傷害以及其持續不斷的嚴重後果。本紀錄請來許多「LGBT轉化療法」的倖存者和前領袖現身說法，揭露那段迫害多元性別的黑幕！

《哥斯拉II：王者巨獸》｜電影｜8/9 上線

延續《金剛：骷髏島》電影片尾片段，秘密行動單位「君主組織」尋找的多頭泰坦級的怪獸在人類的城市裡無情地肆虐。專家們相信，他們所見到的巨大的怪獸只是冰山一角。認為怪獸們早已遍佈世界各地，隨時準備爭奪霸權。面對這場浩劫，人類只能依靠長期蟄伏於深海的哥斯拉。而人們最終也會了解，地球是屬於哥斯拉這些泰坦級怪獸的世界。

《魔物獵人：公會傳奇》｜電影｜8/12 上線

全球擁超高人氣的卡普空（Capcom）遊戲《魔物獵人》這次與Netflix合作推出全新3D動畫影集，忠實呈現電玩中的世界，故事以曾在《魔物獵人4》、《魔物獵人世界》出現過的角色艾登為主角，講述他成為獨當一面的獵人之前的故事：在人類、大自然、怪獸共存，彼此維持脆弱平衡的世界裡，少年艾登守護著他的村莊。一日，他發現村莊遭遇神秘怪獸的威脅，為了尋找拯救村莊的方式，他和工會成員尤里烏斯離開家鄉、踏上未知的旅程。

《凶險假期》｜電影｜8/13 上線

《凶險假期》（Beckett）導演Ferdinando Cito Filomarino曾參與《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）、《陰風陣陣》（Suspiria）幕後工作，由《TENET天能》尊大衛華盛頓（John David Washington）、奧斯卡最佳女配角艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）主演。故事描述美國觀光客Beckett在希臘度假時遇上一場意外災難，隨後竟莫名成為被追緝的目標？為了保住小命，他被迫展開逃亡，緊急跨越大半個希臘，想到美國大使館去證明自己的清白。執法機關緊追在後，再加上政治紛擾攪局，情勢越來越緊張，讓Beckett逐步深陷危險的陰謀之網。

《護女煞星》｜電影｜8/20 上線

《護女煞星》（Sweet Girl）導演Brian Andrew Mendoza曾擔任《極限救援》（Braven）的攝影師和製作人，及在《邊境爭霸》（Frontier）負責監製，本片是他首部劇情長片，也是他和演員積遜莫瑪（Jason Momoa）再度合作。電影描述愛家男子Cooper誓言要向製藥公司討回公道，因為該公司將一種有望救命的藥品下市，害他罹癌的妻子因此過世；但Cooper對真相的追尋卻令自己和女兒Rachel陷入險境，遭遇致命殺機，他隨即將目標轉為尋求報復，力圖保護僅存的家人。

《獵魔士：狼之惡夢》｜電影｜8/23 上線

Netflix 熱門影集《獵魔士》的前傳動畫電影，本片除了將揭露影集中由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的Geralt如何成為一名獵魔士外，還將告訴大家Geralt的導師——被譽為「最偉大獵魔士」Vesemir的傳奇故事！年輕的Vesemir逃離貧窮的生活，成為一名高傲勇猛的獵魔士，以獵殺惡魔並賺取報酬為樂。在大陸出現一股新的怪物勢力之後，Vesemir踏上危機四伏的的旅程，也不得不面對自己有如惡夢般的過往。

延伸閱讀：

【GQ 片單推薦】7 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【GQ 片單推薦】6 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】8 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】