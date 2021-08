Netflix必睇8月上架影視作品：魔物獵人、哥斯拉II、東京怪奇酒…

Netflix 8月片單公布!本月值得期待的Netflix原創劇集、電影如《水行俠》積遜莫瑪(Jason Momoa)的《護女煞星》、《TENET天能》尊大衛華盛頓(John David Washington)的《凶險假期》、2020年錫切斯電影展拿下評審團特別獎的昆蟲恐怖電影《嗜血之蝗》(The Swarm)、人氣劇集《獵魔士》(The Witcher)的前傳動畫電影《獵魔士:狼之惡夢》改編自Capcom經典遊戲《魔物獵人》的動畫電影等.

文:Daniel Hsu(GQ Taiwan)



《東京怪奇酒》|影集|8/1 上線

改編自日本同名漫畫,於2021年初開播的日劇終於要在Netflix上線了!本劇以後設的手法改編,故事敘述怕鬼的杉野遙亮在一次電台訪問《東京怪奇酒》漫畫作者清野通後,發現對方都會單獨到靈異現場去喝酒?!而據說在恐懼情緒當下酒的味道,發現都意外的好喝!杉野遙亮在嘗試一次後,竟然也愛上這種感覺,開始尋找各個鬧鬼地區去喝酒。全劇目前一共六集,分別講述六個不同靈異地點的酒與鬼的故事。

《反同運動的前世今生》|電影|8/3 上線

從1920年代開始,精神分析學界普遍認為同性戀是一種病態,並應積極對其進行治療,其中包含了直接生理上的冰錐腦白質切除術、伴有激素治療的化學閹割、厭惡療法(例子包括對生殖器官進行電擊、在同性性刺激物出現的同時餵食催吐劑)、自慰再制約法⋯⋯心理上的諮詢、想像、社交技能訓練、精神分析療法,以及像「祈禱、團體支援和壓力」般的靈性介入措施⋯⋯等,然而所謂的「轉化療法」對多元性別族群造成了許多傷害以及其持續不斷的嚴重後果。本紀錄請來許多「LGBT轉化療法」的倖存者和前領袖現身說法,揭露那段迫害多元性別的黑幕!

《哥斯拉II:王者巨獸》|電影|8/9 上線

延續《金剛:骷髏島》電影片尾片段,秘密行動單位「君主組織」尋找的多頭泰坦級的怪獸在人類的城市裡無情地肆虐。專家們相信,他們所見到的巨大的怪獸只是冰山一角。認為怪獸們早已遍佈世界各地,隨時準備爭奪霸權。面對這場浩劫,人類只能依靠長期蟄伏於深海的哥斯拉。而人們最終也會了解,地球是屬於哥斯拉這些泰坦級怪獸的世界。

《魔物獵人:公會傳奇》|電影|8/12 上線

全球擁超高人氣的卡普空(Capcom)遊戲《魔物獵人》這次與Netflix合作推出全新3D動畫影集,忠實呈現電玩中的世界,故事以曾在《魔物獵人4》、《魔物獵人世界》出現過的角色艾登為主角,講述他成為獨當一面的獵人之前的故事:在人類、大自然、怪獸共存,彼此維持脆弱平衡的世界裡,少年艾登守護著他的村莊。一日,他發現村莊遭遇神秘怪獸的威脅,為了尋找拯救村莊的方式,他和工會成員尤里烏斯離開家鄉、踏上未知的旅程。

《凶險假期》|電影|8/13 上線

《凶險假期》(Beckett)導演Ferdinando Cito Filomarino曾參與《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)、《陰風陣陣》(Suspiria)幕後工作,由《TENET天能》尊大衛華盛頓(John David Washington)、奧斯卡最佳女配角艾莉西亞菲瑾德(Alicia Vikander)主演。故事描述美國觀光客Beckett在希臘度假時遇上一場意外災難,隨後竟莫名成為被追緝的目標?為了保住小命,他被迫展開逃亡,緊急跨越大半個希臘,想到美國大使館去證明自己的清白。執法機關緊追在後,再加上政治紛擾攪局,情勢越來越緊張,讓Beckett逐步深陷危險的陰謀之網。

《護女煞星》|電影|8/20 上線

《護女煞星》(Sweet Girl)導演Brian Andrew Mendoza曾擔任《極限救援》(Braven)的攝影師和製作人,及在《邊境爭霸》(Frontier)負責監製,本片是他首部劇情長片,也是他和演員積遜莫瑪(Jason Momoa)再度合作。電影描述愛家男子Cooper誓言要向製藥公司討回公道,因為該公司將一種有望救命的藥品下市,害他罹癌的妻子因此過世;但Cooper對真相的追尋卻令自己和女兒Rachel陷入險境,遭遇致命殺機,他隨即將目標轉為尋求報復,力圖保護僅存的家人。

《獵魔士:狼之惡夢》|電影|8/23 上線

Netflix 熱門影集《獵魔士》的前傳動畫電影,本片除了將揭露影集中由亨利卡菲爾(Henry Cavill)飾演的Geralt如何成為一名獵魔士外,還將告訴大家Geralt的導師——被譽為「最偉大獵魔士」Vesemir的傳奇故事!年輕的Vesemir逃離貧窮的生活,成為一名高傲勇猛的獵魔士,以獵殺惡魔並賺取報酬為樂。在大陸出現一股新的怪物勢力之後,Vesemir踏上危機四伏的的旅程,也不得不面對自己有如惡夢般的過往。

