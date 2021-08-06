TVB正式徹回「限廚令」　李家鼎肥媽將執刀回歸救收視

TVB推出的烹飪節目多年來深受觀眾歡迎，更一直是收視保證。惜自4月起，一度傳出「限廚令」，更指肥媽《食平D》系列以及李家鼎《阿爺廚房》一律叫停，令不少觀眾失望！但最新消息指TVB正式徹回「限廚令」，將會由兩大名廚張錦祥（Ricky）及黃亞保打頭陣，推出培養廚藝接班人的真人騷節目《煮戰》將會在8月23日，逢一、三、五播出，共15集。

煮壇將會再掀起一場風腥血雨！（網上圖片）

由江美儀主持的《煮戰》將會由兩位大廚Ricky及保哥化身成隊長，分別帶領12廚壇新秀接受一個又一個考驗，每集的主題食材或指定任務進行廚藝對壘、互相挑戰。留到最後的6位廚壇新秀，將會進行師徒大戰，挑戰Ricky及保哥地位，再決定誰是真正的《煮戰》冠軍，相信煮壇會再掀起一場風腥血雨，相當刺激！

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Ricky及保哥化身成隊長！（葉志明攝）

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對於烹飪節目是否再次復活，無綫非戲劇分部經理暨節目監製張志明接受《香港01》訪問時透露：「其實我之後一直都有飲食節目，完咗呢個之後，都會做返鼎爺、肥媽和三姐。」相信他們的回歸，觀眾都會非常期待。

鼎爺COME BACK。（陳順禎攝）

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