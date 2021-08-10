智能愛人｜羅浩銘做動作指導自資六份一人工請武師：想觀眾睇好嘢

TVB（無綫電視）一直都是一個臥虎藏龍之地，幾乎每個藝人都總有一兩樣專業技能旁身，又或者看似是一個「老粗」，實質是一個外國回港，操一口流利英語，擁有大學學位的演員。《智能愛人》中，羅浩銘飾演智能人「K」，經常在陪伴在魏少嫻（江欣燕飾）左右，看似只是一名「茄喱啡」，其實他是香港有名的動作演員，一早就已參演過電影《激戰》、《Z風暴》、《危城》等大作，還做過《變形金剛4》的特技演員，十分搶手。



羅浩銘客串演過不少角色。（《智能愛人》截圖）

羅浩銘接受《香港01》訪問時，笑說：「真係拍過㗎，不過係做特技。嗰時《變形金剛4》喺香港拍，因為要搵一啲身手好嘅演員避開啲好高速嘅車。Michael Bay都讚過我㗎，哈哈。」

羅浩銘拍過不少電影。（劇照）

談到《智能愛人》的演出，他表示雖然角色戲份不重，甚至只演出了幾集，但仍然十分享受過程。他說：「第一次做機械人都幾多搞笑嘢，抬走陸永嗰幕其實即場度出嚟，同Ali對打嗰場都好睇，Ali初時話怕整到我，導演仲話：『其他人可能會，但係阿銘就唔會，你出力啦！』不過我都係血肉之軀啫。哈哈哈，打完之後，Ali仲話：『而家擔心自己手痛。』」

羅浩銘同李佳芯對打。（《智能愛人》截圖）

羅浩銘同李佳芯對打。（《智能愛人》截圖）

羅浩銘自2011年加入TVB後，其實已參與了不少劇集拍攝，不過大多是做一些武打的閒角，能發揮的地方實在不多。他說：「我都想做main，唯有跟公司安排，不過我最近做埋《凶宅清潔師》同《假冒女團》嘅動作指導。自己做動作設計，我會預多啲budget畀製作，寧願自己畀人工，請武師早一兩日去現場度招，正式拍就可以省多啲時間，又可以靚啲。」為什麼自己畀人工？「一來掛自己牌頭，想拍好啲，二來我想觀眾睇到好嘢，拍戲就係要錢。」

羅浩銘飾演機械人K。（《智能愛人》截圖）

他透露說：「（自己畀人工）又唔係好多，大約佔自己嗰份六份一左右，因為現場拍一定唔夠時間，所以一定要好早安排點拍，分鏡，演員唔一定係專業，要慢慢試，我可以hea做，求其打晒咪得囉，但係我唔想，我想睇演員做到乜，我就幫佢設計個動作，觀眾又可以睇返演員自己做。想發達我就唔會入行，做呢行就係因為鍾意！」

羅浩銘別名叫「Super Ken」。（葉志明 攝）

問到在TVB的收入時，他直言：「其他人就冇問題嘅，我嗰份人工就仲係好奀囉，其實未有疫情已經有叫我返大陸拍嘢，條件好好，但係我條氣硬係唔順，好似敗走咁。我想自己做到啲成績出嚟先。」他自言自己個性硬頸，留在TVB是為了一啖氣：「十年前入TVB我同自己講過要做啲成績，點知十年後仲係兜踎，條氣唔順囉。」