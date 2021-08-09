黑澀會最美成員洪詩近況曝光！投資做老闆　靠東京奧運賺到笑呵呵

繼乾拌麵、手搖飲後，現在台灣明星開始進攻燒烤市場，黑澀會出道的台灣女藝人洪詩，砸300萬（台幣、下同）開炸物居酒屋，儘管面對新冠疫情在台灣大爆發的確有壓力，但洪詩說營運狀況比預期中的還要好。



炸雞裹粉下鍋油炸，呈現金黃色再起鍋，廚房裡忙著，而另一頭訂單電話更響個不停。洪詩：「雞心兩個好的，那大概30分鐘來拿。」親自接單點單的洪詩，砸300萬開炸物居酒屋，7月中才開幕，首次挑戰開店就遇上新冠疫情。

洪詩：「開店本來一直都是我，人生夢想的清單之一，今年的四月就是終於找到店面，找到了這一間店面，我們就決定租下它，結果沒想到在五月的時候，就疫情就爆發了。」

👇👇👇黑澀會最美成員！點圖放大看更多洪詩近照👇👇👇

+ 16

儘管創業遇到疫情，但鹹酥雞本來就適合外帶再加上最近天氣不好以及東京奧運，搭配合作外送平台，果然帶動外送業績。洪詩：「你可以發現要開始比賽的時候，我們的訂單就會開始叮叮叮，就會開始有很多的聲音開始訂餐，或是前一天也會有預定的訂餐，也有因為奧運真的業績有成長。」

相關圖輯：黑澀會玉兔化身最美白衣天使 走上台灣抗疫最前線：守護我們家園（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

儘管面對疫情的確有壓力，但洪詩說營運狀況比預期中的還要好，在菜單上也下了苦功，有些突破性的嘗試，至於藝人納豆的酒吧，也轉型做雞排和茶飲。

納豆的酒吧，從5月中開始歇業光3個月就空燒近40萬元，直到7/21開始賣雞排，開賣三天就銷售一空，希望靠外帶和外送多少彌補店租，納豆也說這只是暫時調整，等疫情趨緩酒吧就會恢復營業。

相關圖輯：黑澀會成員「漂白」突變大美人！薔薔化美白妝前後大對比 網民唔認得（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

東奧選手「馬術0分」責怪馬匹抗議 官方批：自己的問題

【本文獲「TVBS」授權轉載。】