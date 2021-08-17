64歲萬梓良老婆近況曝光同框似父女　曾任空姐保養極好不輸女明星

現年64歲的萬梓良近年長居內地穿州過省登台搵真銀，雖他多次被影到身體欠佳，行動不便，經常需要別人攙扶或輪椅代步，但他依然賣命演出！近日，他的徒弟林敬就分享他宴請師父萬梓良的現場影片。影片中，亦意外曝光了萬梓良前空姐老婆郭明黎的近況。



前空姐老婆郭明黎經常陪老公出席活動！（VCG）

萬梓良擁有三段為人熟悉的感情，其中他與比他年輕十歲的鄧萃雯合作《薛仁貴征東》因戲生情，成為娛樂圈眾人稱讚的「金童玉女」，交往年半後分手。之後，他與因拍攝《大頭仔》與台灣女演員恬妞交往，二人在1992年結婚，婚禮由邵逸夫主持。但婚姻只維持了四年，二人因性格不合而在1996年離婚。後來，萬梓良又另娶了一位妻子郭明黎，是一位空姐，比萬梓良小了16歲，結婚的時候郭明黎才29歲，但是萬梓良已經是年近50歲了。

早前萬梓良被影到步履緩慢不穩拋荔枝：

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雖然當初婚姻不被看好，但事實證明郭明黎一直在悉心照料萬梓良的一切，兩人感情好的讓很多人都非常羨慕，兩人結婚後還育有一個兒子萬大千。而郭明黎全身上下都有一股成熟女人的氣質，各方面都不輸圈中女星。影片可見，郭明黎保養極好，面色紅潤，在萬梓良一幅小鳥依人的模樣，像極了父女，惹人憐愛。

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