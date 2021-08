在《風雲 雄霸天下》中飾演「雄霸」一角的日籍演員千葉真一,今日(8月19日)其事務所發出消息,證實他於本日下午在日本千葉縣的一間醫院因新冠肺炎病逝,享年82歲。



千葉真一。(影片截圖)

千葉真一是日本電影界仍至國際都有名的武打男星,他除了是演員、歌手以及電影導演之外,更是一名極真派空手道家。自1963年開始,他就已經主演或參演過超過50套電影,其中也飾演過不少知名角色,如《魔界轉生》的柳生十兵衛、《追殺比爾》的服部半藏、《The Fast and the Furious: Tokyo Drift》的蒲田組長等,當中最為香港人熟悉的,莫過於是《風雲雄霸天下》中霸氣十足的「雄霸」。近年千葉真一的兒子新田真劍佑亦開始進軍電影界,也參與過《Pacific Rim: Uprising》、《神劍闖江湖 最終章 The Final》等的演出,發展相當不錯。