劇評｜密密翻拍《天龍八部》吸負評　卻因一個時代意義值得被傳頌

《天龍八部》可以說是金庸筆下，由家國情懷推向人性審視的關鍵作品，也是金庸作品中格局最大的故事。原著涉及人物之多、歷史背景之廣、武學體系之玄妙、江湖故事之離奇，都深深吸引著讀者。



8月14日，全新的《天龍八部》在內地中央電視臺電視劇頻道上獨播，並在騰訊視頻全網獨播。武俠迷們對於“金庸IP”的持續續航自然樂見其成。雖然觀眾心中都有各自推崇的版本，但此版《天龍八部》若能夠再次引發觀眾對武俠精神的探討，又何嘗不是一種貢獻呢？

不過話說回來，近年內地拍攝大量全新的玄幻仙俠劇，要重拾經典確實是件費力不討好的事情。其一，故事中人物命運的起起伏伏，即使沒看過原著的普通觀眾也瞭解得差不多了，劇情難免少了些新鮮感。其二，對於Z世代的武俠新受眾，《天龍八部》則有不低的門檻。他們對於龐雜的故事線索、武俠世界觀，有多大的接受能力，也是創作中必須考量的。

前12集一口氣看下來，該劇在遵循原著的前提下，對以上兩點隱憂，皆有相對應的創作思考。總的來說，電視劇《天龍八部》以新鮮筆法，描摹出了世人熟悉的眾生之相。

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此劇由央視、暢遊天下、企鵝影視、新麗電視出品，新麗電視、潤視榮光影視承制，由於榮光執導，楊祐寧、文詠珊、白澍、張天陽領銜主演，蘇青、何泓姍特別出演。

江湖起，四條敘事線鋪開後輩成長史

故事以北宋哲宗時代為背景，通過丐幫幫主喬峰（楊祐寧飾）、大理世子段譽（白澍飾）、少林小僧虛竹（張天陽飾）三人的江湖歷險與愛恨情仇，展現了紛繁複雜的武林恩怨和無計可消除的貪嗔癡怨。

原著中，有名有姓的人物有二百三十餘人，有較為完整的經歷線索的，不下三十人。故事跟著人物線索，步步開拓敘事空間，整體結構“散”而“靈”。而作為劇，重心自然不在解謎，而在於大背景的勾畫，以及靈魂人物的呈現。

開播當晚，騰訊視頻更新了六集內容。開篇共分為四條敘事線索，分別是喬峰、段譽引出的兩條主線，以及虛竹、慕容複牽扯出的兩條人物副線。由此，丐幫、少林、無量劍派、逍遙派、姑蘇慕容世家、四大惡人等大小勢力依次顯露，江湖恩怨引出歷史背景，宏大的故事格局瞬間掀開。

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江湖內恰逢武林大會，廟堂之上則是內外動盪。喬峰於戰亂之中保護婦孺老少，隨即實施部署計畫，為邊境的和平安穩四處奔走，弘揚“止戈”精神。而後，丐幫前任幫主去世，喬峰正式接過丐幫幫主的重擔。

段譽則開啟了個人奇遇記，觀眾跟隨其視角見證武林各門派紛爭，一覽江湖初貌。在此期間，段譽誤食“五毒”，形成“百毒不侵”的體魄；偶遇“神仙姐姐”點化，研習“淩波微步”與“北冥神功”。武功小白實現了第一次晉升後，遇到了王府的四大侍衛，“段譽之初涉江湖”階段性完成。

另一邊，玄悲大師打算帶上虛竹去趟大理，小和尚終於在前輩的帶領下走出寺廟；原著的隱藏主角慕容複（高泰宇飾）正在家臣的指點下，規劃著自己的江湖大計。

可見，這六集恰好是一個節點，完成了前輩與後輩之間關乎江湖責任的交接，少俠們涉足武林各展拳腳，大有英雄輩出、少年可為之感。開篇的歷史厚重感與武林恣意，就此定調。

敘事多線並行，劇情織線成網，人物宿命難逃。這樣的結構一方面有趣味性，觀眾可站在上帝視角，等待支線交匯，激起敘事高潮。另一方面則緊扣“命運無常，求之而不得”的主題，引出眾生皆苦，但眾生又是苦難締造者的哲學思考。

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眾生相，多角度勾勒“天龍群像”

遼闊的敘事地圖已經打開，一幅波瀾壯闊的生活畫卷勾勒而出。各色人物相繼登場，他們是少年遊俠，是一方豪傑，是閒散公子。編劇袁子彈從細節處入手，寥寥幾筆，寫清了人物的性格特點與身份特徵。在此類群像劇中，辨識度就是最關鍵的指標。

目前，段譽是最為完整的人物，畢竟他是在原著中首先出場且戲份最多的男主角。在人物各自的支線裡，喬峰管的是天下，虛竹管的是生靈，而段譽管的則是“路人的閒事”。

目睹無量劍東西宗比武、“嗑瓜子”結識鐘靈（孫雅麗飾）、勸說神農幫放下恩怨、給木婉清（劉美彤飾）通風報信……段譽所到之處，皆掀起一段江湖紛爭，給自己找了不少麻煩。但與此同時，他也為自己創造了頗多奇遇。說來說去，皆是性格使然。

段譽出生於大理國皇室，無貴公子的架子，卻盡是貴公子的氣度。段譽面對不平之事，總要講一番道理；他遇到突如其來的善意，總能照單接收；他被人欺負了，也從未生氣；而見到新鮮事物，他總是被好奇心驅使著，隨時能夠找到樂趣。

這般真誠純淨之人，才能感動冷傲潑辣的木婉清，才能從“神仙姐姐”的玉像前，拿到上乘的武功秘笈。

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喬峰豪邁颯爽、不拘小節，能夠跟一眾丐幫弟子喝酒劃拳、匡扶正義。他是被禮義之道壓迫的反抗者，亦是武林和平、世間正義的維護者。而虛竹則是勤勉自持的小和尚，亦步亦趨地遵從佛道，一心想做一個行善事的普通人，直至被際遇捉弄。

喬峰與虛竹在第一集中便打了個照面。喬峰來到少林寺，虛竹攔住其去路，卻是為了臺階上一隻遊走的小蟲的生命。兩人雖不相識，卻也心照不宣，彼此欣賞。

兩人性格相異，卻在今後同樣面臨著身份難題。一個抗爭，一個隨緣；一個是塵世的超脫者，一個是出世的修行者。兩個彼此對映的角色殊途同歸，在這次照面中，埋下了命運的伏筆。

《天龍八部》在人物塑造上將“無人不冤，有情皆孽”貫穿始終，可愛的人背負著命運的原罪，可憐的人必有其可恨之處，而可恨的人也皆有無解的因果。

朱珠飾演的康敏還原了原著中溫婉明豔的氣質，深受觀眾的認可；木婉清的蠻橫與嬌嗔在劇中得到放大；慕容複的急功近利在劇中有了更深層次的體現。

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劇作沒有偷懶地將人物進行黑與白的二元劃分，而是著重細節、深挖前塵。短短幾集之間，在細微之處賦予了角色辨識度，刻寫了他們的命運之無常。即使是《天龍八部》故事的新受眾，也能很快理清此中紛繁複雜的人物關係。

編劇袁子彈擅長以女性視角，描摹女性角色獨特的性格特點與細膩情感。王語嫣（文詠珊飾）出場便點明了她與表哥慕容複之間的曖昧關係，而再次登場，則對其“武學寶藏”的人設進行了刻畫；阿朱（蘇青飾）不只是跟在喬峰身邊的溫柔的解語花，其古靈精怪的性格也得到了體現。接下來，阿紫（何泓姍飾）等重要角色的登場，同樣值得期待。

俠義歸，現實價值喚醒經典之作

“江湖不滅，武俠不死。”不是觀眾不愛武俠了，武俠是刻在人們骨子裡的情結；也不是武俠劇類型過時了，武俠一直都有與懸疑、歷史等元素相融合的經驗。而是部分武俠劇在創作思路上，摸到了“財富密碼”，反而丟失了武俠中最獨特的“俠義”。

什麼是“俠義”？可將其暫且拆分為“俠氣”與“情義”。喬峰可在丐幫兄弟面前肆無忌憚地暢飲，這是俠氣；喬峰受到昔日兄弟們的誤會痛喝決裂酒，這是情義。段譽在險惡的江湖間悠然徘徊，這是俠氣；段譽能對初見的鐘靈說“我們瓜子一起吃，刀劍一起挨”，這是情義。

“儒以文亂法，俠以武犯禁。”因此“俠氣”是對規則的挑戰與輕蔑，跟某些循規蹈矩的“財富密碼”是相悖的。電視劇《天龍八部》大部分採取了實景拍攝，瑰麗的自然景觀，與想像力豐富、複雜離奇的武俠故事最為相襯。其中拳拳到肉、掌掌帶風的打戲，呈現出了大開大合的氣勢，滿足了觀眾的期待。此劇從製作態度上，便可見那份“不從眾”的俠氣。

而《天龍八部》在精神價值層面，也體現了武俠劇存在的必要性。《天龍八部》創作於“射雕三部曲”之後，在黑白對立、懲惡揚善之外，更多了人性的探討以及命運的喟歎。與金庸之後“反武俠”作品的肆意戲謔相比，又多些浪漫與慈悲。

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《天龍八部》為何值得反復傳頌？

劇中主角的鮮明人設也依然具備現實性，每個人都能從主角身上找到自己的影子。喬峰被命運捉弄的悲劇性表現了人生中身不由己的原罪；段譽對自由的追求，經歷的求不得、愛別離也是人生常態；虛竹被命運捉弄推向了佛祖的另一邊，開掛人生之下，是“所得皆非所願”的可悲，有普通人無法抉擇自己命運的無力。

而劇中喬峰在命運逆境中依然選擇為國為民的可貴，彰顯出了“知其不可為而為之”的勇士情懷。故事主角們在危難時刻捨生取義的個人抉擇，能夠幫助當代年輕人鼓起堅守正義、不被“亂花迷眼”的決心。其中蘊含的武俠精神與時代責任感，值得反復傳頌探討。

對經典作品進行全新的影視化，是讓更多新一代觀眾瞭解經典最直接的方式。這部近期唯一的武俠作品，應該獲得尊重。

文：申兑兑（影視獨舌）



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