C AllStar經理人嫌姜濤廣告擾民　發文指MIRROR正職係廣告從業員

男子組合MIRROR近年人氣急升，廣告代言更加無處不在，有報道指他們今年接拍了超過150個廣告，其中姜濤已佔了近40個，可見其影響力。不過，此舉就惹來C AllStar經理人阿拔不滿，阿拔日前在IG的限時動態貼出姜濤其中一封廣告相，然後留言表示：「而家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點。」他更一度hashtag指「擾民級別」，指MIRROR正職不是歌手，而是廣告從業員。未知言論一出，會否惹來「鏡粉」不滿。
點撃下圖睇阿拔喺IG點講：
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而 C AllStar成員陳健安就在IG疑似為事件解畫，他稱：「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕不用妒忌，旁人只見他們得到甚麼，從來不知他們失去甚麼。別人成功，好好替別人高興。別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長，感恩。」不少網民都大讚安仔講得非常好，更不忘提醒他叫經理人不要亂說話。而另一成員梁釗峰就解釋指阿拔是的真正身份為經理人的老闆，更指「大人」的言論自己冇資格點評。
MIRROR經理人花姐對此就講道：「唔好意思，打攪晒。MIRROR、ERROR會繼續努力希望成為多元化藝人，FANS們多謝你們一直支持，因為你（哋）支持，我地（哋）會繼續努力。」
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