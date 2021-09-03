無窮之路｜陳貝兒雙腳懸空雲南怒江　成功征服溜索穿越高山峽谷

《無窮之路》節目由陳貝兒擔任主持，與攝製隊穿梭全國六個省份，深入十個貧困縣了解各地民生，細談脫貧過程中的挑戰及轉變，分享成功脫貧故事，踏上「無窮之路」。首集，踏上非一般「天梯」，沿陡峭山體攀上近乎90度的垂直鋼梯，登上離地超過1500多米高的「懸崖村」山頂。懸崖峭壁令網民嘆為觀止「見到都腳軟」，紛紛稱讚「陳貝兒好堅」、「好佩服攝製隊」，堅持完成旅程。

雲南怒江大峽谷景色，江水晝夜奔騰。

明（4日）晚第三集，主持陳貝兒與攝製隊走入雲南怒江，挑戰溜索，穿越高山大峽谷，發掘雲南的最後秘境，探索大峽谷的神秘美麗。然而美景背後，就只有原始山路，山谷危石嶙峋。自古以來怒江兩岸居民的生活，全靠唯一的交通工具「溜索」過江。

貝兒發掘雲南的最後秘境，探索大峽谷的神秘美麗。

而「怒江」名副其實，江水萬馬奔騰，親歷其境更加驚心動魄。當地有一位身經百戰的溜索醫生，堅持留守怒江守護村民近37年，令貝兒感動得熱淚盈眶。為親身體驗村民生活，貝兒挑戰溜索做個傳統怒江人。眼見水流洶湧，貝兒難掩恐懼慌張大叫，仍勇敢繫上安全帶，聽從當地溜索醫生的囑咐，戰戰競競地出發。「最初五秒我完全唔知發生咩事，好驚，好似海盜船咁」。雙腳懸空雲南怒江，真正「堅」離地。

雙腳懸空雲南怒江，真正「堅」離地。

「怒江之困，困在交通」居民的日常生活受地勢所限，小朋友上學亦難上加難。因此當地進行「溜索改橋」工程，興建大量接駁公路貫通全省。居民自此將從前的渡江溜索，變為生產運輸工具，生活得以改善。同時成立專為失學年輕人而設的寄宿學校，為一群十多歲的山區青少年提供職業培訓，擁有一技之長。下周第四集（11日）晚，貝兒將到訪普職教育融合寄宿學校，探討學生從怒江山區沒約束的生活，至適應全新的學習模式，卻意外發現不少「翻牆逃學高手」。節目逐一解究箇中因由，了解學習過程的困難與挑戰。

貝兒到訪普職教育融合寄宿學校，了解當地學生的校園生活。

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