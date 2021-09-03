謝東閔不計往事繼續與朱智賢攜手　盤點娛圈中選擇原諒的情侶們

朱智賢與謝東閔早前傳出情變，甚至有指「後生仔」劉頌鵬介入兩人感情，不過兩人分別在IG出post粉碎謠言，謝東閔先派定心丸：「兩個人相處其實係好高深嘅學問，互相扶持互相幫助係最重要嘅，尤其是作為公眾人物壓力更加會大，因為有好多時候都會被一些謠言影響，但係無論怎樣都一定支持你。」朱智賢就緊隨其後，以「我們」相稱：「不逐一回應了，我們還很好的，希望大家能夠focus在我們的工作上，謝謝大家關心。」

Ashley頻頻po靚相。（IG@ashley_ellabel）

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自從上年四月，朱智賢被爆背男友謝東閔與黎振燁在山上車中「偷食蛋糕」後，謝東閔選擇與女友共同進退，更出席記者會力撐女方，似乎已經是原諒了她。過往娛樂圈藝人瞞住另一半偷食的事件的確屢見不鮮，雖面對全城指責和怒罵，但面對婚姻亦有不少人為了捍衞家庭，而最終選擇原諒對方，讓我們數一數這18位獲原諒的藝人吧！

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同場加映：李思捷曾被封為季軍 話你知其餘9位當年「十大最討厭藝人」現況