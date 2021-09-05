智能愛人｜麥美恩罕有談及感情生活：佢哋成日話我耷低頭

麥美恩於無綫（TVB）劇集《智能愛人》中的演出受到觀眾認同，這位幕前認真，但又帶點搞笑的「綜藝女王」轉攻劇集後，表現確實令人眼前一亮，之後排期上架的還有《愛上我的衰神》和《痞子殿下》，令人相當期待。昨日（9月4日）《智能愛人》的宣傳活動上，她接受《香港01》訪問，透露最近剛完成了《痞子殿下》拍攝工作：「拍古裝辛苦，但係可以自己喜劇細胞，因為喺套古裝入面我係飾演一個好認真嘅妓女，媽媽生。」



麥美恩近年轉攻戲劇。（葉志明攝）

她直認，近年有意轉攻發展戲劇，也說受到不少喜劇明星的啟發：「以前訪問過好多戲劇演員，占基利或者周星馳都有，我發現佢哋好有內涵，好多思想，同埋同呢啲喜劇演員傾偈，係好理性㗎。佢哋會同你傾一啲好深層嘅嘢，所以我覺得自己可以將自己諗嘅嘢表達嚟，喜劇演員身上都會有悲劇發生，但係同時間佢哋會更加識得令人笑。」

麥美恩演技好好。（《智能愛人》截圖）

雖然工作忙碌，但麥美恩的感情生活卻可以說是一遍空白。她說：「努力緊啦，同埋佢哋（朋友）叫我望多啲身邊嘅人，唔好成日耷低頭自己工作，我嘗試望高啲啦。其實我真係好怕醜，哈哈，我啲勇敢淨係放喺工作。」她更反問記者：「你係咪要我講到咁白，哈哈？」有出街食飯？她回答：「有呀，但係佢哋成日話我耷低頭，啲前輩成日叫我唔好望劇本，叫我望下側邊啲人。我話望緊呀，不過係望緊Facebook，哈哈哈。」

麥美恩罕有談及感情生活。（葉志明攝）

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