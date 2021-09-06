蔡桃貴遭弟弟咬一口瘀青　媽媽二伯揭他護弟超暖心行為

台灣Youtuber蔡阿嘎與老婆二伯育有蔡桃貴、蔡波能兩個兒子，兩個可愛的孩子獲得大批網友的喜愛，二伯也不時會在社群上分享育兒的點滴，日前她透露蔡桃貴被爆氣的弟弟咬了一大口，竟然沒有生氣，還做出超暖心的行為。
二伯透露一早小兒子蔡波能不知為何心情極差，然後突然一個爆氣就咬了大兒子蔡桃貴一大口，而且立刻就瘀青，於是她讓蔡桃貴在門外等候，抱著蔡波能進房間溝通，才開口說了一句「波你聽我說.....」，蔡波能就一直哭喊著「不要！不要！不要！」，讓她直呼「什麼都還沒說就崩潰的波」，而擔心弟弟的蔡桃貴在門外焦急的拍門喊「媽媽 我沒事了啦！不痛了不痛了！」。
二伯形容波能的脾氣「真的很容易突然從0到100，但也很容易回到0，冷靜後立刻又變哥哥的小粉絲追著貴哥撒嬌」。蔡桃貴暖心的行為連爸爸蔡阿嘎都讚「巨蟹座同天生日就是暖~」，而二伯也希望可以一直守護兒子的純真善良。
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