七公主劇透｜丁子朗乘人之危？　劉佩玥醉後被帶上酒店！

無綫劇集《七公主》第23集（9月8日）劇透



第22集講到，允基（丁子朗飾）與美雅（劉佩玥飾）原是青梅竹馬好友，雙兒（江嘉敏飾）往找語嫣（林夏薇飾）時遇上允基，誤會他是色情狂。靈珊（黃翠如飾）幻覺病情惡化，醫生叮囑她要減壓，靈珊決意與子禮（陳山聰飾）斬纜。文豪（吳子冲飾）主動約靈珊回家吃飯，原來當天是其生日，二人度過愉快的一晚。語嫣得知王男（徐榮飾）堅持繼續在棟篤Bar表演棟篤笑的原因，設法幫忙，王男卻駡語嫣多事，而昭然（鄭子誠飾）以為王男欺騙語嫣，跟他大打一場。雙兒教美雅彈琴，無意中得悉她的過去。青桐（高海寧飾）和雙兒懷疑她是同父異母的妹妹，欲設法驗證！

你睇佢哋幾興奮！（劇集截圖）

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以下內容有劇透！！！

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最新一集（23）講到，青桐成功遊說主編讓崎駿（陸永飾）畫小說封面，崎駿感激青桐，二人關係大進，崎駿更發現青桐暗藏心結。昭然為鼓勵楚瑜，約戰天鈞（李君妍飾）的教練。另一方面，楚瑜欲參加劍擊比賽，向一直鼓勵她的Uncle Ken傾訴，意外發現他的真正身份。雙兒誤會允基在廁所偷拍她，怒打允基，美雅阻止並道出一個秘密……崎駿提出要陪青桐去加拿大找女兒，青桐卻指責崎駿多管閒事……美雅因感情煩惱要允基陪伴，允基送喝醉的她回酒店，想不到竟因此惹上官非！

陸永與高海寧鍚鍚竟然得呢幕？（劇集截圖）

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