陳展鵬粉碎被懲罰傳聞接拍新劇做男一　梁舜燕孫仔阮浩棕孭飛重戲

早前陳展鵬傳與無綫續約鬧出問題，新劇又被馬國明換掉男一位置，更被指與張振朗在《童時愛上你》爭戲份，雖然展鵬多次已在公開場合澄清，不過一眾觀眾依然不完全釋疑。但近日傳出消息，展鵬將會開鏡拍攝王心慰監製的新時裝懸疑劇《隱門》，該劇還有黃智雯、湯洛雯、吳岱融及阮浩棕等人，絕對是TVB誠意之作，相信展鵬被TVB懲罰的說法會在此終結。

陳展鵬、張振朗今日出席新劇拜神活動，早前兩人曾傳出爭戲份。（資料圖片）

新劇《隱門》的演員名單有不少大家熟悉的名字，也有一位平時比較少見的，就是阮浩棕。有「星三代」之稱嘅阮浩棕（Nicholas），嫲嫲乃已故資深女星梁舜燕，父親阮惠源則為前亞洲監製，畢業後未有投身銀行界，反而因報讀了無綫電視藝員訓練班而入行。於2017年離巢北上嘅阮浩棕，去年回流香港並加入邵氏兄弟，早前獲安排出演《愛．回家之開心速遞》，飾演「米剛」追求熊家乖乖女「熊心如」（蘇韻姿飾）。

阮浩棕殺入《愛·回家》，不過暫時只係得一集。（IG圖片)

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阮浩棕在回流前已經於內地發展演藝事業，拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁傑探案之天煞孤鸞》等劇集及電影。他曾透露早前回流香港最大原因是無綫監製王心慰（Amy姐），正正是《隱門》的監製，在接受訪問時，他說：「因為Amy姐覺得我好適合《我家無難事》嘅一個角色，問我有冇興趣，Amy姐之前作品同成績都係有目共睹，能夠呢個機會係完全唔需要有任何嘅考慮；另外亦都好多謝樂小姐，因為佢簽我去邵氏，最後亦好感謝珍姐，因為佢令我有機會嘗試唔同嘅角色。」雖然之前只是一些不起眼的角色，但今次至少是男配角，絕對重戲份！

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

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