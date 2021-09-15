BY2妹妹Yumi微博IG疑洩戀情　新樣反成網民焦點：變TWICE MOMO了

新加坡雙胞胎女團BY2出道十幾年，除了唱跳實力引起關注，日漸升級的外貌也經常是外界討論的焦點，而近日，妹妹Yumi的感情也成為了陸網上的熱議話題，有網友化身「鍵盤柯南」，挖出她社群上的蛛絲馬跡，懷疑她與男星胡宇桐熱戀ING，並且附上了多張證據照。



👇👇👇點圖放大看眼利網民於Yumi@By2微博IG發現的愛情證據👇👇👇

近日在大陸論壇「豆瓣小組」上，有網友指出Yumi與樂團「氣運聯盟」隊長胡雨桐似乎陷入熱戀，附上了一連串的證據照，照片中可看到兩人使用了同一間廚房，女方還去看了男方演唱會，並在男方於台上SOLO表演時，上傳拍到「桐」燈牌的限時動態，此外還有疑似發了同一時間、地點的滑雪照、同居一起養貓等等。

Yumi@BY2與胡宇桐疑戀情曝光 網民焦點卻是她的「升級靚樣」：變成TWICE MOMO了（點圖放大瀏覽BY2照片👇👇👇）

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對於網友細心整理的證據照，網友意見不一，紛紛留言討論「這有點捕風捉影了吧！」、「這都錘死了吧...」、「我也去了胡宇桐首唱會，我還有很多胡宇桐同款」、「如果是真的，那就祝福」、「坐等官方回應吧」，而截至目前為止，兩人尚未做出任何回應。

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