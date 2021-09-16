馬米高指梁朝偉學歷只得中三程度　狂數英文訪問錯漏百出

梁朝偉出演《尚氣與十環傳奇》中的「徐文武」一角，相信除了Marvel迷之外，亦令不少香港人感到興奮。宣傳期間梁朝偉為了電影馬不停蹄地接受訪問，更以程以英文對答，亦令大家佩服不已。馬蹄露姪仔馬米高在YouTube上擁有近22萬訂閱，並經常在YT上拍片教英文，日前（9月12日）上載了一段影片，片中以梁朝偉的英文訪問為「教材」，點出他在文法及用字的錯誤，上傳三日就吸引了11萬觀看次數。



梁朝偉以英文接受訪問，充滿誠意。（YouTube截圖）

影片以《【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel？》為題，以逐點指出梁朝偉為《尚氣與十環傳奇》宣傳的訪問中，英文語法和用詞上的錯誤，例如「The ten rings makes Ren Wu」就錯誤地在make上加了「s」，Dead Pool講成Dead 「Poo」（屎），更用錯了「narcissistic」（自戀）和「narcissism」兩個字等等。

馬米高指出梁朝偉在訪問中的英文用法錯誤之處。（YouTube截圖）

雖則英文訪問錯漏百出，但馬米高在片中仍然大為讚賞梁朝偉的英文：「其實佢之前絕對唔需要學英文，試諗一下，佢一早已經係男一，賺人民幣同港幣就夠啦，點解要咁努力學英文？就算接受外國傳媒訪問，搵個翻譯就得啦。」他更指出，十分欣賞和佩服梁朝偉的用心，梁朝偉雖然只得中三學歷，但訪問中呈現的英文水平已經高於不少大學畢業生，意指他的英文程度絕對是夠用的。

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