陳山聰重提與伍詠微反面期間慘遭陳敏之側目：呢一刻永遠都記得

繼上回陳敏之揭自己如何教陳山聰「一擊即中」之後，山聰在新一集又有料爆，更大方重提當年與伍姑娘伍詠薇反面的情況，不單止暫斷二人「姊弟」情誼，更投訴陳敏之當面反白眼當自己透明，場面尷尬。



同場加映：陳山聰作客陳敏之YouTube頻道 坦言仔仔改變其一生：佢流我嘅血

陳山聰重演當時被陳敏之反白眼的一刻。（截圖）

「呢一個Moment我永遠都記得！」陳山聰在節目上激動地說：「陳敏之喺條冷巷度迎面行過嚟，我同佢眼神交流，佢就真係嗰啲......」繼而陳山聰模仿敏之當時刻意擰頭避開自己眼神的動作，「咁樣就走咗去，係真！人情冷暖，呢個我明白嘅，調返轉，將心比己，我都可能係咁！」

其實陳山聰和陳敏之、伍詠薇的感情就相當好，早年更結拜成為異姓兄弟姐妹，無論私下定公開都一直以「阿哥」「阿妹」「細佬」「家姐」稱呼，當中以伍詠薇年紀最大，陳山聰排行第二，敏之年紀最輕。

三人感情非常好。（IG@christineng）

其實，大約在10年前曾發生過一件事令三姐弟妹感情面一度破裂。事源在2011年，陳山聰被爆出與前妻Ponny離婚後即戀上賭王何鴻燊三太長女何超雲，當時他更被稱為「世紀賤男」，不少人更直指他「見錢看眼」選擇拋棄糟糠。而且陳山聰與超雲亦愛得高調，不時就會在社交網公開曬愛，而山聰亦有出席何家聚會，做「跟得男友」。

繼而，在陳山聰35歲生日當晚，他突然致電契家姐伍詠薇並對方說：「以後唔好再搵我！」，豈料伍詠薇即時回覆「好呀」，繼而怒氣衝衝到社交網站不開名訴苦公告與某人絕交，兼吩咐陳敏之及身邊人亦不要再理睬陳山聰。當時傳媒直指陳山聰「因財失義」，因為與超雲拍拖而與契家姐割席。

當年山聰與超雲可以話係糖黐豆！（超蓮微博）

陳山聰當年曾公開解釋過事件經過，稱當時他正在與好友玩「真心話大冒險」，因為飲醉酒兼輸了遊戲被要求打電話與好友絕交，繼而山聰因為認為家姐玩得，所以致電對方並要求「以後唔好再搵我！」其後反目直至2017年，二人在日本終於破冰復交，解開心結重修舊好。

由反目開始到今已事隔10年，山聰對事件的起承轉合仍然記憶猶新，接受陳敏之訪問時更笑言：「好多和事佬出現過，佢哋覺得可惜啦，即係我哋兩姊弟係因為一啲誤解而......當然啦，後尾解釋返大家都覺得好戇居！」

陳敏之更笑言自己當年背位家姐伍詠薇與陳山聰秘密有聯絡。（截圖）

同場加映：陳敏之開YouTube搵伍詠薇大談性事 最怕男人太大：好痛呀大佬！

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