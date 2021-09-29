跳水金牌全紅嬋身價傳達千萬人仔　內地CEO親邀任代言人極有面

憑在東京奧運女子個人10米高台決賽中，以5跳三個滿分零失誤奪得金牌的14歲全紅嬋，一夜之間變成了體育明星，其一舉一動都備受關注。隨着名氣水漲船高，有不少綜藝節目同產品代言都有意找她，外傳她身價已經達1000萬人民幣以上，引來不少網友熱烈討論。

全紅嬋在奧運一跳成名。（視覺中國）

身為現時炙手可熱的運動明星，全紅嬋的身上絕對可以帶來巨大的經濟利益，而最近網上卻盛傳她的身價已經高達1000萬人民幣以上，絕對不輸明星級別。她的人氣最近亦引來內地知名運動品牌特步兒童的CEO親身在微博拍攝短片邀請她擔任形象代言人，並知道她的夢想是想開一間小賣部，所以想讓她做小小CEO掌管一家運動品牌的小賣部，好好當作體驗，期待她可以激勵更多小朋友熱愛運動。

內地知名運動品牌CEO邀請全紅嬋擔任形象代言人 。（微博截圖）

除了廠商發出邀請之外，就連當紅的綜藝節目《王牌對王牌》亦有意邀請她參加。事關，該節目的導演吳彤近日出席節目招商會時說明，在全新一季的節目中會邀請更多各行各業的王牌人物參加節目，其中希望能邀請全紅嬋同另一跳水金牌得主張家齊上節目錄製，因為她們曾公開表示最喜歡的綜藝節目就是《王牌對王牌》，所以既然喜歡所以對她們發出邀請。

吳彤在招商會中向全紅嬋作出邀請。（吳彤微博圖片﹑微博截圖）

現時傳出全紅嬋的身價如此高，所以有網友猜測《王牌對王牌》真的請到對方上節目，想必出場費一定不會太低。而導演吳彤再三在微博貼文表示：「如果能够邀請奧運冠軍上《王牌對王牌》是我的榮幸，節目的榮幸，每一個身邊的人都是王牌！」對於吳彤的盼望，網友們持不同意見，有一些網友表示讚同希望等待好消息出現，另有網友叫他別消費運動員，認為她這個年紀不適合上綜藝節目，大幅曝光更可能令她無心訓練。而據台灣媒體報導指，全紅嬋已經對所有的邀約做出了決定，拒絕所有的邀請，似乎不想過多備受關注。

全紅嬋近日在遊樂園現得甚是開心。（全紅嬋微博圖片）