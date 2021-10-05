Edan新歌宣傳圖出現雙版本　「最靚星二代」做女主角又變自肥系列

MIRROR成員Edan（呂爵安）今年派過兩首個人單曲《E先生連環不幸事件》及《小諧星》，加上其聲勢浩大的fans應援，要爭新人獎信心十足。臨近年尾Edan再發力，昨日宣布新歌《My Apple Pie》將會於周三（6日）派台。今次新作再由黃偉文（Wyman）負責填詞，他在社交平台透露歌名想叫「À La Mode」，後來才變成「My Apple Pie」，他為MIRROR三位成員都填過M字開頭的歌（姜濤《Ｍaster Class》、盧瀚霆《Megahit》），笑稱是M字額系列。

今次《My Apple Pie》預告，似乎有小出錯，Edan及MIRROR的IG雖然同時發布消息，不過雙方用上不同的宣傳圖，其中一張見到Edan拿着蘋果批與女主角對望，另一張是女主角輕挨Edan肩膀。Edan之前兩作都走情歌路線，兩次都順便自肥，分別邀請到新一代靚女「寶礦力女神」譚旻萱（Mandy）及女神級周秀娜做女主角，今次女主角同樣有返咁上下份量，邀請了「最靚星二代」之一的林愷鈴演出。

林愷鈴是龔慈恩女兒，今年21歲，仍然在香港大學建築系修讀最後一年課程，不過林愷鈴己是廣告常客，擔任過不少品牌模特兒。

點擊睇更多林愷鈴靚相：

+ 27

同場加映：譚旻萱演《E先生》MV靚爆彈起 認中學冇同學追：佢哋介意我太高

點擊睇埋譚旻萱喺《E先生 連環不幸事件》MV精選畫面：