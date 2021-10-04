Edan交1800字《大叔》畢業論文　德斌超溫暖舉動原來唔似男友？

ViuTV改編劇集《大叔的愛》今年7月播完，成就黃德斌演員生涯一次代表作，亦帶領另外兩位主角Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）儲下大量演出經驗。昨晚Edan寫下1,800字劇集畢業感想，自嘲有拖延症：「我發覺我再唔打，可能下年《iSwim》出街我都未打。」

Edan自嘲不喜歡作文，最終用了兩小時完成畢業感想。（IG@edanlui）

Edan在這篇超長文開首承認，早就曾經嘗試動筆，不過覺得需要好多時間寫文，選擇擱置計劃，今次放棄打機時間寫完這篇感想，他形容自己「好多口水廢話再加選擇困難症」，所以邊寫邊記錄時間，最終寫了兩小時才完成。他透露《大叔的愛》的幕後是《男排女將》班底，有幾位更由第一套劇《娛樂風雲》合作，見證自己成長，又多謝監製Tommy（盧思麟）同導演ck（郭家禧）起用新人。Edan亦有多謝「大叔」德斌：「同我分享好多經驗，教我好多嘢，就好似個爸爸咁，超溫暖。」

對於要演日版改編劇集，Edan在文中說收到casting即去睇原版：「一睇完嘅感覺：嘩，好好睇，好好笑，好想做！因為自己本身就好鍾意喜劇，同時亦發現田一雄有部分地方的確同自己好似（善良，可愛嗰part），又覺得嗰啲浮誇樣好正，所以真係好期待。」對於角色被批評「渣男」，Edan嘗試解釋：「我自己睇都心諗『啊田你做乜_啊』，係扺嬲嘅！」但又責任卸走：「小弟都係跟劇本做。」

+ 27

同場加映：i.SWIM獨家｜Edan與吳海昕撐枱腳 Jeffrey嬲到大暴走玩三角戀？