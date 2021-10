吳君如近日返回母校聖士提反女子中學分享人生經驗,更帶同其伴侶陳可辛及女兒陳是知一起參觀。吳君如將過程剪輯並放上facebook,不失其搞笑本色說:「我4歲就喺度讀書……呀,唔係讀書,係返學啫。」

君如說重返母校開心過拎金像獎。(影片截圖)

吳君如在娛樂圈成績有目共睹,曾贏得港台兩地影后,她在座談會中自爆會考成績極差:「科科揸梯,即係H。」她形容自己輸在起跑線,等了40年終於獲得回母校分享的機會,又自豪說:「開心過拿金像獎最佳女主角!我依家講起都想流眼淚,I am so proud of聖士提反女校,但今日學校更加proud of me.」

今次重返母校是三人行,吳君如四處參觀,亦有向家人介紹學校,女兒是知坐在最前排,在同齡女生中都算搶鏡。早前她在電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉媽媽,令她感悟人生有高有低,不盡人意,有所啟發後教導女兒每人有各自命運。

順便帶老公同阿女四圍參觀。(影片截圖)

+ 13

同場加映:TVB台前幕後投票結果出爐 「真人靚過上鏡」第一位李佳芯