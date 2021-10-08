林小明聲稱被江若琳設局　曾嬲爆鬧對方：手指拗出唔拗入!

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛案今（8日）繼續在金鐘高等法院續審。案件原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人江若琳及東旺國際娛樂有限公司。



林小明強調合約精神好重要

在辯方律師就江若琳同寰宇所簽的合約條款詢問下，寰宇主席及董事林小明一直強調只要江若琳肯答應離開娛樂圈就不再作出追討，他表示：「一毫子唔追佢。」事關在2011年的飯局中，江若琳的媽媽曾同林小明吃飯，當時江母向林小明表示女兒不想再做下去（娛樂圈）。但江若琳似乎不想放棄做娛樂圈工作，既然如此林小明就認為要遵守所簽下合約精神，強調表示在公司立場上合約是好重要的。

蕭唯展一直手握江若琳手以示支持。（葉兆明攝）

江若琳曾為2014年台上走光感不快 林小明：我唔知佢痛苦

另外，林小明一直表示江若琳從簽約一刻起就知道所簽的合約年份是15年，因為寰宇所簽的每一個藝人都是這個年期：「所有新人都係簽15年。」所以就合約條款上寫明寰宇是有優先權同江若琳續約，但江若琳方面似乎有不想續約的意思，因為2014年至2019年這五年間就合約原意上江若琳是需要遵守合約精神同寰宇續約的。

林小明表示江若琳下個5年期續唔續約，他已經心知肚明。（葉兆康攝）

林小明認為被江若琳設局

另外，林小明在庭上一直強調被江若琳設局。事關在2014年2月的時候，當時有一個生日聚餐，林小明、江若琳、黃柏高等人共聚，而在聚餐前江若琳曾同林小明提及過現時只集中在影視圈發展就可，因為拍劇較可獲利，無意在再發展音樂事業。但在聚餐的時候，江若琳的態度就轉變得很快，還很高興同黃栢高碰杯，因為黃柏高是圈內著名經營音樂事業的金牌經理人，當時聚餐的談話內容曾初步提及建立一間新公司，而眼見江若琳態度180度轉變，所以有感該餐飯是有目的性，認為被江若琳同其他人串謀設局。

林小明認為江若琳設局。（葉兆康攝）

林小明有感被江若琳設局，在聚餐完畢後林小明承認有鬧過對方，承認講過：「手指拗出唔拗入」這番說話。在他角度上認為江若琳「反骨」。當林小明在作供的時候，坐在第一排聽席位的蕭唯展一直手握著老婆江若琳手，還手搭她的肩膀以表支持。而鑑於天氣惡劣關係，案件將押後下星期一（11日）續審。

林小明曾在聚餐上鬧過江若琳。（葉兆康攝）

案件編號 ：HCA 1225/2014