Lisa《LALISA》MV 24小時播放量7360萬　創新健力士世界紀錄

韓國女團BLACKPINK成員Lisa於9月10日以個人身分正式出道，推出首張個人單曲專輯《LALISA》，當日即橫掃60個國家的iTunes音樂下載排行榜冠軍，MV歷時49小時5分鐘突破一億播放量，成為韓國個人歌手最快破億的MV。



Lisa於9月10日以個人身分正式出道。（Instagram@lalalalisa_m）

雖然外界對《LALISA》這首歌褒貶不一，甚至有不少人認為難聽，但不難看出Lisa的受歡迎程度。昨日（8日），健力士世界紀錄（Guinness World Records）宣布Lisa獲得一項世界紀錄：「MV推出的首24小時內YouTube播放量最高的個人藝人MV』，播放量首日為7360萬，打破了之前Taylor Swift單曲《ME!》（featuring Brendon Urie）創下的6520萬播放量紀錄。

Lisa創下新的健力士世界紀錄。（Twitter截圖）

對此，很多網友都有所質疑：「韓國、大陸，太迷戀刷數據了」、「買流量誰不會」、「數據假得離譜」，也有人表示：「看MV的人比較多我很能理解，因為人確實很辣，雖然歌聽著一般」等。