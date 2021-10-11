圓規｜台性感網紅低胸裝迎戰颱風圓規　海灘露出白滑香肩激鬥驚濤

【圓規／圓規颱風／天文台圓規】台灣網紅開水小姐（謝似餘）最初從網路發跡，同時擁有F罩杯好身材及清亮嗓音，還曾以歌手身分發行4張專輯。常在社群網站分享生活點滴的她，近來前往蘭嶼旅遊，10號曬出一系列美照，傲人胸圍頓時成為眾人目光亮點，就連男模周信佐都忍不住驚呼：「太壯觀…。」



開水小姐最近搭船前往蘭嶼旅遊，旅行的第5天無奈碰上「圓規」颱風攪局：「岸邊的大浪啪嗒啪嗒的打出一片雪白，好可怕。所幸有找到這個溫和安全的角落，快速拍完以後頭也不回的離開現場。」

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不過，開水小姐發現，當地人似乎早已見怪不怪，「蘭嶼人總是呵呵笑著說，沒有見過蘭嶼的颱風，你就不知道何謂颱風。我要準備體驗看看了，祝我平安喜樂。」

格外引人注意的是，開水小姐不忘趁著短暫晴天，兌現日前說要「當辣妹」的承諾，套上一件挖洞造型的泳裝在海邊拍照，然而布料幾乎包不住傲人胸圍，渾圓胸型頓時從兩邊溢出，胸前綁帶更透出超深事業線，被讚辣度破表。

雖然開水小姐自嘲：「副乳巨人為你帶來蘭嶼唯一的泳裝照。」但照片PO網後，頓時讓大批網友暴動狂喊「挖塞」、「太辣」、「妳那個是巨乳，不是副乳」、「我要流鼻血了」、「本斥但大」，就連身兼男模、作家的周信佐也忍不住驚喊：「等等那個…………太壯觀…。」意外掀起不小的討論度。

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