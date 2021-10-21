阿Bob爆做MC遇超尷尬事　靠一個方法輕鬆解決兼全場拍手

網上常常有人講及婚宴上遇到的爆笑又尷尬事件，相信大家「去飲」時應該都親身經歷過不少。日前鄭中基在其個人Facebook上開Post開問網民遇到過什麼「大鑊嘢」，即是引來不少人分享親身經歷，其中有多年婚宴主持人經驗的「網民」林盛斌（Bob）也親自分享一件最「爆」的事件，更得到不少網民讚好。



大家一齊開心Share。（Ronald Cheng 鄭中基 / Facebook截圖）

鄭中基在Facebook上開Post分享：「近排見好多人結婚，諗起之前睇過有啲MC講錯嘢，定係奶奶外母著錯衫，其實搞結婚都應該幾多大鑊嘢，睇吓你哋又有冇啲咩故事開心share啦！」

鄭中基被公認是圈內的笑匠。（資料圖片）

有網民留言說：「新人交換戒指，唔知新郎隻手指粗咗定戒指唔fit，嗰下戴唔到落尾，個新娘掹返新郎隻戒指出嚟，講：「妖，你自己戴啦！」個場好細，全場嘉賓都聽到，然後新郎哥又真係默默地自己笠隻金剛箍落無名指，場面勁悲壯。」

也有網民分享：「見過女家多咗人嚟話要加枱，男方話唔加，跟住個外母拉成班親戚走，新娘追到去門口坐係度喊，又見過前度衝上台拎咪話『以前你話娶我時點點點，現在你都要咁對你老婆，唔好再叫人落仔，有就好生啦！』全場靜咗。」

有發生在新郎和新娘的搞笑事，當然也有發生在主持的尷尬事，例如這位網民分享的，起因就因為婚禮主持「講錯嘢」。網民：「MC是新娘閨密：『新郎你真好彩。我見過咁多個男朋友，最後俾你帶得走mary。』」

林盛斌（Bob）做過不少次婚宴MC，相當有經驗。(林盛斌fb)

帖文一出引來不少網民留言分享，也有不少人讚好「食花生」，正當大家討論熱烈之際，林盛斌（Bob）就分享了其中一件搞笑事。阿Bob寫道：「七八年前試過有一次，個外父飲大咗，去到婚宴尾段突然上台攞咗我支咪，然後指住台下面個新郎哥講：「你呀，記住對我個囡好啲呀，如果唔係，我X爆你老母㗎！」之後全場靜晒，最正嘅係，新郎嗰個阿媽，即係奶奶，都坐咗喺主家席嗰度食緊個伊麵，然後我就攞返支咪話： 『外父，放心啦，為咗保護屋企人，我相信佢一定會對你個囡好好㗎，同埋奶奶都70幾歲啦，不如就咁算啦！』跟住全場大笑兼拍手掌，最緊要嘅係奶奶都企左起身拍晒手！」該篇留言更得到超過4700個讚好。

好多網民都tag阿Bob，所以佢都玩埋一份分享個人經歷。（Ronald Cheng 鄭中基 / Facebook截圖）

其實阿Bob已在婚宴界「打滾多年」，也應該遇到不少類似事件。他接受《香港01》訪問時說：「其實係因為暴龍哥（鄭中基）出咗呢個post之後，唔知點解我個Facebook響咗好多次，原來都有唔少人走去tag我，所以我就入去留個言分享一個經歷，估唔到咁多人留言俾like，我諗大家因為好有共鳴。」是不是經常有同類事情發生？他回覆：「咁又唔係成日有，間唔中主人家或者賓客飲得高興，都會有呢啲類似嘅得意嘢，但係都唔嚴重嘅，但係呢一單就比較爆。我喺幾年前開第一次talk show嘅時候，都有將呢件事喺台上面同大家分享，大家都聽到好開心。」

節錄一小部份畀大家笑吓先。其實留言仲有好多好多：