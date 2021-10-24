我是鏡粉會長｜爵谷爭議多到要Edan出聲　Admin：好似做乜都錯

「以前整PVC牌都會諗20個會唔會太多；而家係個個都想要，唔知要預幾多但都開心，感覺好似係見證住一個小薯爆紅，好老懷安慰。」隨著《E先生連環不幸事件》、劇集《大叔的愛》，令Edan的人氣有增無減，TG群組有逾兩萬多名「爵屎」，人多是非多，身為admin之一的May的處事能力不時受到質疑，連她一度自覺「做乜都錯」。



May成立呂爵安FANS CLUB，今年開始「爵屎」人數暴增。問她之前可曾「貼錢打工」，她說：「通常都係小錢，例如call車送物資或者出活動時突然有嘢要買，唔會話好大金額。」（葉志明攝）

May在《全民造星》時與朋友創立了呂爵安FANS CLUB，原因很簡單：「明明佢真係好努力做每一件事，但機會總喺不在他身上，所以好想幫佢。」3年多時間，FANS CLUB做過不同的應援、也為Edan舉辦過生日會，但奇怪的是至今並沒有收取過會費，連統一的會服也沒有，May解釋：「一直都想將FC變得更實體，有諗緊收費之後要畀咩福利大家，但亦都要考慮如果冇入會嘅點算？」 其實人手不足才是FC面對最大的問題，早前賣應援物資，過千張訂單令4位admin包貨包到冇停手。「有fans覺得我哋交收好慢，但搵人幫手都需要時間，每次有問題出現我哋都好盡力去改，但大家可能都只係想要成果，又或者唔知我哋喺背後真係做緊嘢，於是就會一直好多聲音。」

做過大大小小的應援，May最滿意是為Edan籌備的生日會。「成件事好一手一腳整出嚟，佢開心之餘，其他fans又開心。」（影片截圖）

May本身成立的呂爵安FANS CLUB，在近來的應援均與BertLui_fanspage一起進行，她說：「其實我哋4位admin成日都會嗌交，但因為大家都已經知道對方嘅處事方式係點、明白都係為件事好，所以嗌完就算，唔會真係mark落小器簿。」而對於有其他「爵屎」開page、做大形應援等舉動，May就大方表示：「百花齊放係好事，因為大家都係想Edan多啲人認識。不過有時係佢哋做廣告應援時，要問公司，而公司會叫我哋呢邊跟進，變相多咗嘢處理，亦有試過大家想做同一應援，咁就要協調。」

「一開始覺得佢彈琴好斯文、靚靚仔仔咁，冇諗過佢咁搞笑，就算佢唔要偶包我都接受嘅……」May笑言變成「爵屎」後，愈來愈「黐綫」。（資料圖片）

7月下旬，MIRROR全員出席在屯門市廣場的活動，鏡粉為霸靚位將應援手牌貼在台邊附近，May亦是其中一份子，雖然手牌很快遭商場保安清理，但「霸位」手法在TG群組引起極大的爭議，最後要由Edan發文呼籲大家要理性討論並體諒admin。「佢突然發千字文我都幾吃驚，因為冇諗過。有人話我哋我私下向Edan賣慘再逼佢出聲，但其實冇，因為本身真係唔覺太大問題，同埋一見到討論區有人話已經收起晒啲手牌，覺得已經完咗件事，所以當Edan突然發文係幾驚訝，佢出聲唔單只係屯門事件，仲有好多之前積壓嘅嘢，我當時喺街差見啲喊出嚟。」

Edan在TG群組每日都會以gif圖向大家問好，甚少發言的他因看到Admin被「公審」而發聲。

May表示自從成為「爵屎」，每次MIRROR或Edan有活動，由於大家都要返工，所以向來用手牌「霸位」，並且相安無事。至於「屯門事件」，她認為是新「爵屎」或許不太理解「霸位」方法才會引起爭議。儘管Edan曾發文叫大家理性地溝通，但幾位Admin近月依然屢受批評，難怪May感到心灰意冷，並指自己「好似做乜都錯」。為怕佔用Edan寶貴的時間，所以每次May每次都只會向對方「報告」成果，兩者之間的溝通十分清脆利落。「之前Edan為動畫配音，FC包咗8場，直到佢出嚟謝票我先醒起冇同佢講過，哈哈！不過嗰次都開心，因為係電影公司安排佢嚟謝票，我事前完全唔知。」