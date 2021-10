42歲單身廖碧兒忽然公布「懷孕」?　原來只為宣傳電影

今日(25/10)廖碧兒忽然在IG公布「懷孕照」,寫道:「Monday morning surprise! I’m pregnant! Now that I have ur attention… (星期一早上的驚喜!我懷孕了,現在注意到我了嗎?)」,黑白相中的躺在床上,旁邊的超聲波照更有「肚中BB」的超聲波照。眾多網民看到照片後都紛紛留言恭喜她,圈中朋友姜麗文更寫道:「Wait I’m super confused r u pregnant w a new movie coming out? 」正當眾網民為她「懷孕」的消息感到驚喜之際,原來她在帖文已寫道相片只是電影《一級指控》中的劇照!大家都被誤導了。

廖碧兒係專業釀酒師。(IG@berniceliuofficial)

廖碧兒在2001年參選國際華裔小姐奪得冠軍,同年順勢加入TVB成為藝員,入行10年間參演過《盛世仁傑》、《談情說案》等不少佳作,在TVB期間她可算是當家花旦,也曾與劉愷威、陳豪兩位「男神」拍拖,直至2011年才離開TVB。離巢後她亦為ViuTV拍攝《瑪嘉烈與大衛系列》系列,演技受到外界一致好評。

轉行經營紅酒業的藝人廖碧兒,(資料圖片)

2008年廖碧兒與交往5年的法籍男友Emmanuel John結婚,2010年兩人傳婚變,不過當時她向外界指與丈夫的感情穩定,2012年Emmanuel承認與廖碧兒已在2009年分居。同年11月,兩人正式離婚。

廖碧兒(資料圖片)

直至近年2015年,廖碧兒被拍得與一位型男攝影師在澳洲十指緊扣,再被傳出戀情,其後2019年分手。2020年廖碧兒再被拍得與一名31歲的港藉導演劉高年拍拖後,2020年10月又再傳出她與百億富二代男友盧啟賢(Calvin Lo)復合,但在今年年初就被緋聞男友盧啟賢「降呢」變做好友,至今一直單身。

廖碧兒忽然在IG公布「懷孕照」。(IG@berniceliuofficial)

