42歲單身廖碧兒忽然公布「懷孕」?　原來只為宣傳電影

今日（25/10）廖碧兒忽然在IG公布「懷孕照」，寫道：「Monday morning surprise! I’m pregnant! Now that I have ur attention… （星期一早上的驚喜！我懷孕了，現在注意到我了嗎？）」，黑白相中的躺在床上，旁邊的超聲波照更有「肚中BB」的超聲波照。眾多網民看到照片後都紛紛留言恭喜她，圈中朋友姜麗文更寫道：「Wait I’m super confused r u pregnant w a new movie coming out? 」正當眾網民為她「懷孕」的消息感到驚喜之際，原來她在帖文已寫道相片只是電影《一級指控》中的劇照！大家都被誤導了。

廖碧兒係專業釀酒師。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒在2001年參選國際華裔小姐奪得冠軍，同年順勢加入TVB成為藝員，入行10年間參演過《盛世仁傑》、《談情說案》等不少佳作，在TVB期間她可算是當家花旦，也曾與劉愷威、陳豪兩位「男神」拍拖，直至2011年才離開TVB。離巢後她亦為ViuTV拍攝《瑪嘉烈與大衛系列》系列，演技受到外界一致好評。

轉行經營紅酒業的藝人廖碧兒，（資料圖片）

2008年廖碧兒與交往5年的法籍男友Emmanuel John結婚，2010年兩人傳婚變，不過當時她向外界指與丈夫的感情穩定，2012年Emmanuel承認與廖碧兒已在2009年分居。同年11月，兩人正式離婚。

廖碧兒（資料圖片）

直至近年2015年，廖碧兒被拍得與一位型男攝影師在澳洲十指緊扣，再被傳出戀情，其後2019年分手。2020年廖碧兒再被拍得與一名31歲的港藉導演劉高年拍拖後，2020年10月又再傳出她與百億富二代男友盧啟賢（Calvin Lo）復合，但在今年年初就被緋聞男友盧啟賢「降呢」變做好友，至今一直單身。

廖碧兒忽然在IG公布「懷孕照」。（IG@berniceliuofficial）

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