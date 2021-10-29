《3D肉蒲團》雷凱欣11年後已成幸福人妻　育一女兒依然keep住童顏

講到「女神」這個詞語，有人可能會想起陳瀅、劉穎鏇、沈殷怡、陳欣怡等新一代藝人，但要說10年前的「女神」，就一定有曾參演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的雷凱欣這位女星。



雷凱欣曾參演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，是不少男性心目中的「女神」。（劇照）

當年雷凱欣在中學畢業後就隨即入行，憑籍住傲人身材而向性感路線發展，更曾被多本雜誌封為新一代性感水著女神，也曾傳過有日本AV商重金邀請她越洋拍戲，後來更轉到台灣發展。直至2010年，她被蕭定一邀請出演香港三級電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，片中的她性感上陣即令她紅遍中港台，就連外國傳媒也有報道，成為了一時佳話。事業迎來了高峰，但她卻選擇急流湧退，2014年拍攝完《大話天仙》後就幾近絕跡於娛樂圈，2018年更被拍得抱着一個小朋友出現在街頭，才令眾人驚覺這位昔日「女神」已經結婚生子。

雷凱欣現已成為幸福人妻。（IG圖片）

雷凱欣個小朋友好可愛。（IG@vforvonnie）

雖則說她離開了五光十色的娛樂圈，但生活仍然是多姿多彩，她在IG上也不時會分享生活近況，大部份也是紀錄了與女兒的開心時光，遊船河、看畫展，旅遊，看起來生活過得十分舒適且富貴。今日（29/10）她在IG貼出14年的舊照，寫道：「14年的2月-致青春。朋友仔send番啲回顧舊相比我」7年前舊照，但看起來與現在的她相差不遠，保養得真是十分好。

點擊睇雷凱欣近況：

+ 20

點擊睇雷凱欣舊相：