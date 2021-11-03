男神廚房｜鄭裕玲少女姿態等張敬軒示愛　張振朗心型頹飯被嫌老套

無綫在台慶月推出新綜藝，無論翡翠台及J2台都有新搞作，其中（DoDo姐）再出山主持的《男神廚房》大玩明星廚藝，雖然王菀之（Ivana）強調不會有《美女廚房》式糟蹋食物鏡頭，不過首集仍有張振朗搶火燒燶毛巾。綜藝節目嘉賓有優有劣才有睇頭，節目比預期中令人期待。

張振朗首輪得1分同情分。（節目截圖）

由於張振朗上集煮蝦半生熟，昨日（2日）一集「眾望所歸」只從Ivana手上拿到1分同情分，Ivana十分坦白：「因為做人要留一線。」第二輪比試要男神煮表白晚餐，張振朗又成為焦點，Ivana與DoDo姐剛講完覺得心型老套，殊不知張振朗準備了心型模具煮，即刻嚇到面青。張敬軒與Ivana在上一輪比賽一來一往鬥嘴，今集Ivana巡視廚房仍然不放過軒仔，多次勸軒仔收細火，最後軒仔煎燶大阪燒後嘆晒氣。試食環節有加分題，男神要向女主持示愛，軒仔即場唱《櫻花樹下》表白令到DoDo姐擺出雙手掩面少女pose，但軒仔想了一陣竟然只叫DoDo姐：「起筷」，將加分位變gag位。

Ivana又出口術騷擾軒仔煮餸。（節目截圖）

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