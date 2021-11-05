林景程結束12年愛情長跑　蠢鈍性格贏未婚妻歡心

無綫藝人及註冊物理治療師林景程將於今月與拍拖12年的圈外女友拉埋天窗，由於疫情關係不會擺酒，只會在酒店低調進行結婚簽字儀式。雖然兩人12年前已經開始拍拖，不過中間試過分手，直至一年多前才再走在一起，並發現和對方相處時的感覺非常舒服，於是認定對方為終身伴侶。林景程講笑說女朋友喜歡自己蠢，並自嘲説：「她認為做幕前的人應該要懂得交際，但偏偏這是我的弱項，所以她經常取笑我又呆又鈍兼笨手笨腳！但不知為何，我這樣的個性格偏偏令她很歡喜，我猜應該是由於我蠢，才令她覺得和我相處很舒服吧！」

林景程今個月與女友拉埋天窗。

林景程求婚過程原來好簡單：「事源某日我和她路經一間珠寶店，她看中了一隻戒指， 我便即時買下送給她，說不如我們結婚吧，就是這樣便當求婚了！」

現年37歲的林景程2009年參加TVB歌唱比賽《超級巨聲》出道，第一套劇是《on call 36 小時》，結婚簽字儀式當日會邀請經理人及《on call 36 小時》的一班老友出席見證：「這套是我第一次拍攝的劇集，亦是我事業上的轉捩點，所以在拍攝此劇時結識的這班朋友，在我心目中有很重要的地位。在人生的重要時刻，當然會想有他們在場支持呢。」

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林景程最令人印象深刻的角色是《香港愛情故事》演地產經紀，hard sell劏房對白精警，例如「到時喺度擺張床，之後呢度擺部咖啡機，伸一伸手就拎杯咖啡嘆，效率！」、「細有細好喎，我哋放工好攰架嘛，仲要拖地、掃地，呢度就唔同啦！幫你慳返好多清潔時間」，但鏡頭前口才一流，與女友就平淡是福，他說：「只是帶了她去睇戒指，並不是帶她去睇樓哈哈。」

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