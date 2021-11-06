《二月廿九》續集劉俊謙「情侶檔」演出　女友蔡思韵︰都幾享受

ViuTV愛情穿越劇集《二月廿九》大受網友歡迎，隨之而來劇組就決定添食開拍續集名為《940920》。劇集今（6日）在上水某貨運公司空地舉行拜神儀式，其中劉俊謙（Terrance）、蔡思韵（Cecilia）以「情侶檔」身份參演該劇，特別令人期待。

一眾演員出席拜神儀式 。（周瑩攝）

《940920》原定計劃在今年4月份拍攝，但礙於疫情關係只好一度順廷，對於劇集現在終於可以開拍，Terrance表示好期待：「因為對上一集口碑唔錯，咁續集其實幾有挑戰性嘅，個故仔都幾有突破，原因係故事設定有兩個時空，再加上有新人加入即係蔡思韵。」看來在劇中二人有不少火花。

Terrance對拍攝續集好期待。（周倪瑩攝）

往往續集的收視同口碑都不如第一輯，問道會不會擔心劇集成績，Terrance則表示：「其實都會，所以好早期，我哋一班演員都同導演﹑編劇團隊傾，佢哋寫好嘅時候，亦邀請我哋一齊討論，令個故仔可以更加完善。」而在旁的女友Cecilia則唱反調：「不過我唔擔心嘅，因為我自己睇完劇本之後被故仔吸引咗，好希望可以有更多觀眾睇到新嘅續集。」

Cecilia表示二人有好多對手戲會互相監督對方。（周倪瑩攝）

現實中是男女朋友關係的二人，是次共同參演劇集特別令人關注，被問道以情侶檔身份工作會不會覺得好享受，Terrance表示：「因為平時係男女朋友，今次用一個演員同演員嘅身份溝通，我覺得個關係有少少唔同，變咗個工作模式多啲，大家好多時候會演員同演員之間互相討論，睇吓點做可以令部劇好啲。」

而Cecilia就表示頗享受：「其實都幾享受可以在身份上面有唔同嘅角色，都幾享受我哋係工作伙伴嘅關係。而會發現不同嘅面向或者一齊去發掘表演，其實都比較有趣同埋有新鮮感。」再追問如果Terrance在劇中跟其他人拍親吻戲，會不會介意呢？Cecilia就強調劇集是純情戲兒童合宜，表示二人有好多對手戲會互相監督對方。

Cecilia在續集中有不少戲份的。（周倪瑩攝）