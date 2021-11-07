選秀節目被嚴禁《創造營》傳改革　邀明星學整車烹飪有一技之長

從年初開始有不少流量明星被列為「劣跡藝人」，有見及此，內地多個官方單位紛紛發聲明表示需作出整頓娛樂行業及飯圈文化，當中廣播電視總局（廣電總局）就推出多項措施，其中一項是「堅決反對唯流量論」，清楚寫明網路視聽平台不得播出偶像養成類節目，因此過往已推出多個偶像選秀節目的騰訊視頻《創造營》系列受到重挫，不過近日卻傳出節目將進行改革名為《學會營》引來不少討論。

《創造營》系列已推出了多個男女偶像團體。（《創造營》微博圖片）

過去《創造營》系列推出多個偶像男女團，從2018年第一季開始已經產生出女團「火箭少女101」、「硬糖少女303」、男團「R1SE」、「INTO1」，他們深受年輕粉絲歡迎，一舉一動都準受關注。

「火箭少女101」在2018年出道。（「火箭少女101」微博圖片）

R1SE在2019年出道。（R1SE微博圖片）

因為新政策關係這一些偶像選秀節目應該在短時間內不會出現，所以近日流傳《創造營》的製作團隊一改節目規格，原班人馬準備在明年推出全新綜藝《學會營》，好讓明星嘉賓在節目中學會一技之長，開啟他們人生另一種選擇。

據網上消息，節目會分兩個專業課程，包括「公共課程」同「專業課程」，前者分類有「體育公共課」、「藝術公共課」同「職業規劃」，後者分類有「烹飪專業」﹑「汽修專業」同「手作專業」，疑按照藝人所填的志願同自身特長進行選擇，在嘉賓方面則傳出第一季會邀請大張偉、劉濤、黃奕等超過20位藝人。

傳《創造營》團隊推出全新綜藝《學會營》。（微博圖片）

不少網友看到《學會營》的節目內容後都哭笑不得，認為這個節目根本是「職業技術學院」，嘲笑騰訊視頻是為了明星失業後而再就業作出準備，為劣跡藝人提供謀生之路。雖然網友們嘲笑紛紛，不過亦有人認為節目甚有意思，期待播出。

有多個課程。（微博圖片）