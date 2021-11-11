被傳同歐陽娜娜秘戀二次澄清　范丞丞強調會取證追責

內地男星范丞丞最近被傳同台灣女星歐陽娜娜秘戀，雖然事後男方已第一時間透過工作室發出聲明澄清，但仍阻礙不了該段緋聞熱話滿天飛。日前，二人先後在微博各自發文，被發現發文的方式一模一樣，再次使緋聞塵囂直上。眼見事件愈傳愈烈，范丞丞二次發出聲明，表示會堅決抵制造謠誹謗的行為，對惡意相關的個人﹑組織追責，望大家不要相信謠言。

范丞丞同歐陽娜娜被傳秘戀 。（范丞丞微博圖片﹑歐陽娜娜微博圖片）

范丞丞透過工作室列出多個「豆瓣用戶」同「微博用戶」，指責他們發佈的內容不實，對他同某女藝人進行無端惡意的猜測，雖然有部份用戶已經刪除了貼文，但仍然有相關截圖被外傳，對他造成了嚴重影響。有見及此，范丞丞已經委託律師取證處理事件，強調會對事件持續追責，繼續取證，因為事件已經嚴重侵犯了他的名譽權。

范丞丞手臂上的蝴蝶紋身被傳同歐陽娜娜有關。（微博圖片﹑歐陽娜娜微博圖片）

事實上，因為范丞丞早前現身海口機場，其身穿黑色短袖Tee，左手臂上的多個蝴蝶新紋身非常搶眼。而剛好歐陽娜娜的instagram名稱為「nabi」，更在自我介紹旁附上有蝴蝶的圖案，正好與范丞丞的蝴蝶相和應，因此令不少網友瘋狂猜測二人關係不簡單。再加上有一個以「范丞丞同款科普」為名的微博用戶，在討論留言中標誌范丞丞表示：「有本事紋大提琴啊你。」疑在暗示新紋身與歐陽娜娜有關，所以陷入熱戀的緋聞遭到瘋傳。

范丞丞二次發出聲明。（范丞丞工作室微博圖片）